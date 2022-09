Paloma Cuevas y Luis Miguel están planeando su boda, según el programa mexicano ‘De primera mano’. La pedida ya habría tenido lugar y, de hecho, se plantea la posibilidad de que haya doble enlace, uno en España y otro en México, una boda que no ha sorprendido a todo el mundo. «Mucho se ha rumoreado últimamente, estoy en posibilidades de confirmarle que esta semana Luis Miguel entregó el anillo de compromiso a Paloma Cuevas», han asegurado en el exitoso espacio de televisión. «Están preparando boda por todo lo alto, no sé si por la iglesia o no, pero podría ser una boda en España y otra en México. Lo puedo confirmar», asegura Gustavo Adolfo Infante, un reputado periodista del país. Esta sería la primera boda para el cantante y la segunda para Paloma Cuevas, todo un bombazo que dicen que tienen confirmado de primera mano.

La noticia de una posible boda empezó a sonar con fuerza a mediados de este mes con un mensaje que en su momento se atribuyó a Paloma Cuevas. «Luis Miguel le ha dado el anillo a Paloma. Te lo puedo confirmar porque lo sé, pero ella aún no ha dicho que sí. Todos los amigos sabíamos que era el amor platónico, que siempre fue ella y ahora está libre», decía este comentario de Instagram. Hablaba en tercera persona, pero se habría publicado desde el perfil de Paloma Cuevas, aunque ella lo negó y aseguró que todo se debía a suplantación de identidad. Casualidad o no, lo cierto es que lo mismo que se anunció hace unas semanas se habría producido ahora, según este programa mexicano en el que cuentan que ya están planeando el enlace.

Solo unas semanas más tarde en México, país natal de Luis Miguel, manejan exactamente la misma información y dan por hecho que ambos contraerán matrimonio próximamente. Habrían pasado de la amistad a una relación sentimental de la que, de momento, no quieren pronunciarse demasiado los protagonistas. Durante este verano han sido varias las imágenes y los datos que hablaban de las citas secretas de ambos en nuestro país, las cuales su entorno justificaban con una simple amistad. Ahora todo apunta a que habrían dado un paso al frente, algo que puede resultar chocante, aunque quizás no para todos. Se les ha visto estos meses en Madrid o Miami, tanto es así que son varias las fotos que se han convertido en virales

Así habló Ponce de Luis Miguel en SEMANA

En SEMANA tuvimos acceso a declaraciones exclusivas de Enrique Ponce, quien confesaba que él ya no mantenía ningún contacto con Luis Miguel. «No tengo relación con Luis Miguel desde que me separé», contó el diestro a esta revista, una relación con la que sí habría continuado la que es ahora su exmujer, Paloma Cuevas. El cantante fue uno de los amigos que más se sorprendieron al conocer la separación de una de las parejas más consolidadas de la crónica social y no pudo esconder su shock. Tampoco entendió la decisión de romper, pues hasta donde los amigos de ambos sabían todo marchaba bien entre ellos. La sorpresa fue mayúscula y varios de ellos se decantaron por una de las partes. Luis Miguel en concreto apoyó a Paloma Cuevas y dejó de lado a Ponce, con quien rompió por completo su vínculo.