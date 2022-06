La ruptura entre Shakira y Gerard Piqué sigue copando todos los titulares. Cada día se conocen nuevos detalles sobre la expareja. Cada uno de ellos se prepara ya para afrontar una nueva etapa en solitario. Según la prensa estadounidense, ella podría estar preparando su traslado desde Barcelona, -donde hasta ahora ha vivido con el jugador y sus hijos-, a su mansión de Miami. Pero no podrá mudarse al extranjero si antes no cuenta con la autorización expresa del deportista, así que falta esperar a que se pongan de acuerdo sobre el cuidado de sus pequeños, Sasha y Milan. Lo que sí es seguro es que el deportista y la artista ya no duermen juntos. La colombiana, de momento, sigue instalada con sus hijos en la casa familiar. Él, por su parte, no se ha instalado aún en el lujoso piso valorado en 4 millones de euros que tiene en el centro de la ciudad condal. En su lugar, ha preferido alojarse en un lugar que le resulta mucho más confortable: la casa de sus padres.

Lo cierto es que el catalán tiene a su alcance un pisazo con todas las comodidades en el corazón de Barcelona. La vivienda, situada en la calle Muntaner, ocupa un total de tres plantas en un edificio clásico de la ciudad. Cuenta con vestíbulo, cocina, comedor, sala de estar, sala de billar, grandes habitaciones, así como terraza con piscina y una zona de chill out. Pero todo este confort no es nada comparado con el calor y el apoyo que le brindan sus padres, Joan y Montserrat, en su residencia. Esta, además, está ubicada a muy pocos metros del que ha sido hasta ahora su hogar, por lo que estos días se está convirtiendo en su refugio. Cabe recordar que los padres de Shakira, William Mebarak y Nidia Ripoll, también tienen una mansión a muy pocos metros de la casa de la expareja.

En los últimos días, Shakira y Piqué se han dejado ver entrando y saliendo de la casa que ha sido su nidito de amor en los últimos 12 años, cuando comenzó su historia de amor. Lo han hecho por separado. A la artista se la ha visto saliendo con sus pequeños a primera hora de la mañana para acompañarlos al colegio. También la han inmortalizado por las tardes, cuando regresa a su mansión con ellos tras la jornada escolar o las extraescolares. El jugador, en cambio, se ha desplazado en su coche, y en solitario. En algunas ocasiones su vehículo ha entrado directamente a la casa que comparte con Shakira, pero otras veces ha accedido al garaje de sus padres. ¿Se trata de una estrategia para no ser fotografiado o es que está durmiendo con ellos? Hasta la fecha, el empresario y deportista no se ha pronunciado sobre nada relacionado con la ruptura.

Tampoco Shakira ha abierto la boca para decir cómo se encuentra. El pasado sábado se mostraba sonriente a su llegada a España tras coincidir con Piqué en Praga, donde ambos asistieron a un partido de su hijo mayor, Milan. Pero a medida que han ido pasando los días se ha mostrado cada vez más esquiva con la prensa. Es un momento delicado y no le apetece decir nada más que lo que dio a conocer el sábado 4 de junio, cuando su agencia de representación confirmara lo que era un secreto a voces. «Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión» se leía en el comunicado con el que se anunciaba su separación de Piqué.

Este miércoles, Joan Laporta, presidente del RC Barcelona, ha enviado un mensaje de apoyo a Gerard Piqué. «El club está a su lado y sabe que tiene todo nuestro apoyo en estos momentos tan difíciles», ha dicho a través de un mensaje telefónico enviado a Pipi Estrada, periodista deportivo y colaborador de ‘Sálvame’.