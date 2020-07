Lucía Heredia, Miss Ceuta 2020, luchará por conseguir la corona de Miss Mundo España el próximo 26 de julio en Oropesa del Mar y Marina D’or. Si gana, quiere utilizar su reinado para ayudar a visibilizar a la comunidad trans

Poco a poco, los muros se saltan y las barrera se derriban en el difícil mundo de la moda, en el que siempre ha primado un tipo concreto de belleza, relegando las otras opciones a la oscuridad. Por fortuna, los tiempos están cambiando y son muchas las mujeres y los hombres que están logrando hacerse un hueco en el mundillo, haciendo de sus diferencias su mejor arma para hacerse valer. Eso es precisamente lo que ha logrado la modelo Lucía Heredia, nombrada Miss Ceuta 2020, que compite ahora por alzarse con la corona de Miss Mundo España, que se celebrará el próximo 26 de julio en Oropesa del Mar y Marina D’or. ¿Su peculiaridad? Es transexual y está dispuesta a que esto no suponga un problema que haga al jurado decantarse por el resto de aspirantes al preciado título de belleza.

A sus 24 años, Lucía Heredia, lucha por ser la próxima reina de la belleza española. Para ello deberá antes derribar los muros de la intolerancia y, de paso, dar visibilidad al colectivo transexual en este tipo de concursos: “Yo pienso que la mejor manera de educar es hacer conscientes a las personas de que somos personas normales, aunque hayamos pasado por otra vida”, reclama la modelo en una entrevista concedida a ‘El Mundo’. Y no le falta razón, porque un estudio reciente en Estados Unidos subraya el hecho de que parte del rechazo a estas personas radica en el simple hecho de que el 80% de la sociedad estadounidense nunca ha tenido contacto directo o no conoce personalmente a una persona transexual. De ahí que no lo entiendan y, por ello, algunos lo rechacen.

El futuro más próximo de Lucía Heredia quizá pase por convertirse en la próxima Miss Mundo España, aunque entre sus planes también está convertirse en auxiliar de enfermería. Lucía Heredia sigue el ejemplo que Ángela Ponce marcó en 2015, cuando se convirtió en la primera mujer transexual en optar a un título de belleza en España, tras lograr ser Miss Cádiz. No lo consiguió, al menos no ese año, porque tres años más tarde sí que se hizo con la corona de Miss Universo España 2018, rompiendo todas las barreras y ayudando a que personas como ella no renuncien a su sueño por miedo al qué dirán o cómo serán vistas de cara a la galería.

Ahora, en su poder está la posibilidad de alcanzar el título de belleza que se le resistió a Ángela Ponce en 2015. Una posibilidad que le llena de orgullo, pero también de cierto nerviosismo: “Estoy muy contenta, ilusionada y muy orgullosa. Aunque también me siento un poco nerviosa por poder ser la primera mujer trans española en este concurso”. Y más teniendo en cuenta que hasta hace unos años, estas mujeres tenían las puertas cerradas en este tipo de certámenes de belleza, por el mero hecho de no haber seguido la misma estela vital que el resto de aspirantes. Y es que, como ella misma destaca, en este tipo de concursos “hay un canon que sigue fijo: una chica guapa, delgada y alta. Aunque es verdad que a día de hoy eso está cambiado un poco. Yo creo que hay que romper esos cánones de belleza. Yo, por ejemplo, los intento romper al ser una chica trans que se presenta a estos certámenes. Pienso que esos cánones son una tontería en el siglo en el que vivimos”, asegura Miss Ceuta 2020.

Por ello, Lucía Heredia, Miss Ceuta 2020, anima a todas las jóvenes que lo deseen a que traten de buscar su oportunidad en este mundillo, sin autoimponerse limitaciones que, por suerte, ya se han salvado, aunque quede mucho trabajo por hacer. Incluso entre un sector del movimiento feminista, que no ven con buenos ojos que transexuales aspiren a este tipo de títulos de belleza. Algo que molesta mucho a la modelo, porque considera que es tan mujer como el resto, porque “tengo mi DNI cambiado, mi partida de nacimiento cambiada y a mí no me puede cambiar nadie el hecho de que soy una mujer. Aunque haya pasado por un procedimiento quirúrgico y endocrino para serlo”, sentencia en conversación con el citado medio. Tan claro lo tiene, que si consigue ser Miss Mundo España 2020 el próximo 26 de julio, quiere aprovechar su reinado para dar visibilidad a la comunidad trans y ayudar a que nadie sufra la discriminación que, por desgracia, muchos sufren.