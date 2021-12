Una exnovia de Camilín ponía esta semana sobre la mesa el supuesto plan de Lourdes Ornelas con su hijo. Christina Rapado aseguraba en ‘El Español’ que la intención de su madre, mientras su hijo continúa en la UCI, es inhabilitarlo para ella gestionar la herencia que le dejó Camilo Sesto. ¿El motivo? Supuestamente sus adicciones, un problema de salud por el que estaría dilapidando todo lo que en su día le dejó el cantante. Pero ¿qué opina Lourdes sobre esto? Muy molesta tras estas acusaciones que están copando titulares, la mexicana se ha mostrado indignada en plena calle. Y es que no solo se da por hecho esto, sino también que en el hospital hay una abogada que busca la estrategia para incapacitarle.

Vídeo: Europa Press

«Cuando dicen que en el hospital están Lourdes y la novia de Camilín, María, no es cierto. Primero porque él ya no está con María y segundo, porque la que está allí es una abogada», dice Christina. Aunque Lourdes por su parte ha preferido no pronunciarse apenas sobre este asunto, sí que se ha dejado ver muy molesta con las insinuaciones. No quiere estar en el centro de todas las miradas, pues tan solo está preocupada porque su hijo evolucione y, por fin, reciba el alta hospitalaria. Tras varios días ingresado, tal y como avanzó SEMANA en exclusiva, el hijo de Camilo Sesto continúa grave.

Celebró su cumpleaños por todo lo alto durante tres días, una decisión por la que fue ingresado y por la que preocupa realmente a su madre. Hastiada de su actitud, Lourdes Ornelas no sabe ya qué hacer ni a quién acudir, ya que Camilín es ya mayor de edad. Aunque este no es el único quebradero de cabeza de Lourdes y su hijo, ya que durante su ingreso hospitalario su casa ha sido desvalijada. Varios ladrones han accedido a la vivienda de Torrelodones al saber que ni él ni su familia se encontraban en el interior de esta casa situada en Torrelodones. Una mansión de más de 450 metros cuadrados, tres plantas y un amplio jardín son solo algunas características de la propiedad de Camilo Blanes.

En el vídeo que te ofrecemos en este artículo se puede ver a Lourdes muy incómoda con las preguntas. No está pasando por un buen momento y desea que esta pesadilla termine cuanto antes, pues está en peligro la vida de su hijo. Lourdes Ornelas ha dado el parte de salud durante los últimos días, etapa que no está siendo fácil para ella en absoluto. Cabe recordar que hace unos días fue expulsada por protagonizar un altercado con el personal del centro, un incidente que se suma a una larga lista de preocupaciones.