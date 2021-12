A finales del mes de noviembre Camilo Blanes fue ingresado, tal y como adelantó SEMANA en exclusiva. El hijo de Camilo Sesto se encontraba grave tras celebrar durante varios días su cumpleaños, una situación que tiene muy preocupada a su madre. Lourdes Ornelas está a su lado y no le deja ni a sol ni a sombra, sin embargo, los avances no han sido suficientes como para abandonar la UCI. Casi un mes después de su ingreso hospitalario, Camilín sigue todavía en la clínica y se desconoce cuándo podrá abandonarla. Ha sido su madre quien ha comentado a la prensa cómo se encuentra y, sobre todo, cuánto ha evolucionado en los últimos días.

Vídeo: Europa Press

La mexicana está positiva y, aunque desearía que su hijo ya estuviera descansando en casa, lo cierto es que aún tiene que recibir cuidados médicos. «Me reconoce y habla conmigo», asegura Lourdes Ornelas. Camilo Blanes está muy bien atendido y así lo asegura ella, quien, además, muestra su fortaleza en tiempos difíciles. Y es que los últimos meses no han sido fáciles para ella, pues las supuestas adicciones de su hijo le han provocado muchos disgustos, pues, según Lourdes, Camilo no se dejaba ayudar. Agradecida por todos los mensajes de cariño y de ánimo desde que fuera hospitalizado, la ex de Camilo Sesto solo piensa en que su hijo reciba el alta de una vez por todas.

Fue hace tan solo unos días cuando Lourdes Ornelas se mostró indignada frente a las cámaras. El motivo no fue otro que se pusiera en duda si ella quería inhabilitar a su hijo para manejar su herencia, tal y como dijo una ex de Camilo. Ella insistió en que nada más lejos de la realidad, de hecho, se enfadó ante las preguntas de los medios. Ni busca una abogada para incapacitarle ni nada similar, ya que solo desea que su hijo se recupere lo más pronto posible.

El ingreso de Camilo Blanes

Camilin celebró su cumpleaños por todo lo alto durante tres días, una celebración que resultó ser el desencadenante de su posterior ingreso. Hastiada del comportamiento que ha tenido durante los últimos meses, Lourdes Ornelas se muestra angustiada y resignada. Su hijo es mayor de edad y esto dificulta su recuperación, pues él debe hacer todo de manera voluntaria.

Aunque este no es el único quebradero de cabeza de Lourdes y su hijo, ya que durante su ingreso hospitalario su casa ha sido desvalijada. Varios ladrones accedieron a la propiedad de Torrelodones al saber que ni él ni su familia se encontraban en el interior de esta casa. Una mansión de más de 450 metros cuadrados, tres plantas y un amplio jardín son solo algunas características de la propiedad de Camilo Blanes.