3 Así se siente al ver sus joyas en las revistas

Es una sensación increíble, ahora me lo estoy empezando a creer, pero al principio tenía que mirarlo dos veces. Cuando salió la primera vez Isabel Preysler, me acuerdo que un amigo me dijo “vete corriendo al quiosco y compra 50 revistas porque esto no te volverá a pasar nunca más en la vida” y me fui al quiosco a por ellas. Todavía tengo las 50 revistas en mi casa (risas) luego ha salido muchísimas veces más gracias a Dios, pero yo guardaba esas revistas por si acaso.