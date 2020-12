Leticia Sabater ha sacado su nuevo villancico y, como es de esperar, la polémica se ceba con ella y es que aparece en actitud comprometida con Papa Noel y los Reyes Magos

Si la llegada del verano se marcaba tradicionalmente con el posado en bikini de Ana Obregón, no hay Navidades que no lleguen acompañadas por un temazo de Leticia Sabater. La cantante y estrella de realities sigue cosechando éxitos, al menos a su manera, con el lanzamiento de un nuevo villancico, en el que se atreve incluso a cantar en inglés. Eso sí, viendo las escenas que se suceden en el nuevo videoclip, el hecho de que Leticia Sabater se defienda con los idiomas queda relegado a un discreto segundo plano, al competir con imágenes como en las que aparece la artista en actitud comprometida -mucho más que cariñosa- con el mismísimo Papa Noel o los Reyes Magos, quienes entran en su cama sin reparo ni temores.

Tras el éxito cosechado con grandes hit de las Navidades al son de Leticia Sabater, como son ‘Polvorón’ o ‘Trinchame el pavo’, en esta ocasión el triunfo en las redes llega bajo el título ‘You’re the only one’. En la canción, Leticia Sabater le canta a Papa Noel, diciéndole que es el único en su vida y en su corazón, aunque se suceden las imágenes en las que los Reyes Magos le roban no solo protagonismo, sino también la sensual rubia de polémicas canciones. No es de extrañar que en cuestión de horas este videoclip haya acaparado todas las miradas y se haya convertido en un fenómeno viral digno de ver, porque las risas están aseguradas. Dale al play.