Después de 14 años al frente de ‘La Oreja de Van Gogh’, Leire Martínez ha hablado abiertamente sobre Amaia Montero, también acerca de las distintas polémicas que han protagonizado. «Sinceramente no me suele gustar pronunciarme en temas de Amaia porque no me gusta generar fuegos. Todos lo que ya trascendió no es agradable, estoy un poco al margen. No es mi guerra».

Con total sinceridad, así se ha mostrado la actual vocalista de la banda donostiarra, recordando que ha habido ciertas cosas que no le han gustado sobre Amaia Montero. «Pues sí, no te voy a engañar». Una de las grandes polémicas se produjo cuando la cantante fue crítica con su sustituta al verla firmar un álbum de su época. «Hay determinados discos que no firmo porque no quiero generar malos rollos», ha afirmado Leire Martínez durante esta última entrevista emitida en Telecinco.

¿Un dúo entre Leire Martínez y Amaia Montero?

La cantante también ha valorado la posibilidad de un realizar un dúo con Amaia Montero. «Es algo que se plantea mucho, una colaboración entre las dos. Sinceramente no sabría qué contestarte. No es una decisión que tendría que tomar yo sola. Es una decisión que debería tomar el grupo y ella».

Además, ha reconocido que en su día, cuando comenzó su trayectoria al frente de ‘La Oreja de Van Gogh’ hubiera agradecido un encuentro con Amaia Montero. «Hemos ocupado el mismo lugar en un grupo y empatizo con ella muchas veces. Ser la única mujer en un grupo de hombres, al ritmo al que se trabaja, tener que dar la cara en ciertos momentos… La admiro y la respeto profundamente. También me hubiera gustado haberme sentado con ella a tomar un café y que me contara su experiencia. Fue algo que no surgió». Asimismo, ha explicado cómo es la conexión actual con la irundarra. «Yo no tengo relación con ella. Nos conocemos y hemos coincidido varias veces, tenemos una relación correcta, pero nada más».

Uno de los tuits más sonados que compartió en su día Amaia Montero lo escribió después de ver cómo Leire Martínez firmaba un álbum que pertenecía a su etapa en ‘La Oreja de Van Gogh’. «Jamás firmaría un disco que no me correspondiera… por pura honestidad y respeto”, señalaba molesta en Twitter. Cabe recordar que la cantante estuvo más de una década con el grupo con el que se hizo muy popular y con el que grabó los siguientes discos: Dile al sol, El viaje de Copperpot, Lo que te conté mientras te hacías la dormida y Guapa. El noviembre de 2007, Amaia Montero anunció que se retiraba de la banda para iniciar una carrera en solitario. Desde entonces ha sacado cuatro trabajos, el último ha sido Nacidos Para Creer, publicado en el año 2018. Hace dos años anunció que estaba trabajando en un nuevo disco que aún no ha visto la luz.