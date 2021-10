Laura Matamoros ha tenido que cancelar un evento al que había confirmado su asistencia debido a una complicación de salud en su perrita Pipa

Lo que prometía ser una noche épica para Laura Matamoros, ha terminado con ella en urgencias veterinarias. La influencer tenía previsto acudir en calidad de invitada a un evento publicitario en la noche madrileña. Un trabajo que ha tenido que cancelar a última hora debido a que ha tenido que acudir a urgencias veterinarias con su perrita Pipa. Así mismo lo ha revelado ella a través de su perfil de Instagram en diferentes Stories. El primero de ellos, y con un rostro visiblemente cansado, ha confesado que ha tenido un «día completo. Ahora en el urgencias veterinarias», ha confirmado. Y posteriormente ha revelado qué ocurría.

La influencer tenía un acto previsto pero no ha podido acudir

Laura Matamoros estaba preocupada por su perrita y por eso no ha dudado ni un momento en cancelar su trabajo y marcharse con su mascota al veterinario para ver qué le ocurría. «Pues aquí estamos, en el veterinario. Yo tenía un evento al que al final no he podido ir. Pipa la pobre está malita. Lleva varios días vomitando, ayer y hoy. También tiene diarrea. A sí que vamos a ver que le pasa. Crucemos los dedos», ha dicho en la noche de este jueves. A pesar de estar en urgencias con su mascota, ha querido tranquilizar a sus seguidores, que son ya casi un millón. «Estamos tranquilos porque aparentemente está todo bien y puede ser alguna intolerancia», ha confesado.

Poco tiempo después de estar en urgencias, ha compartido un mensaje de alegría y el diagnóstico de su mascota. Además de agradecer todo el cariño que ha recibido por parte de sus seguidores, también ha revelado que «parece ser que no tolera algún alimento del pienso o la propia proteína de él. Nos queda un largo camino hasta encontrar el correcto», ha dicho mucho más tranquila al saber que tan solo ha sido una intolerancia lo que le ha llevado a urgencias veterinarias.

Laura Matamoros ha asegurado que su mascota ya se encuentra bien

La influencer ya se encuentra más tranquila y en casa con su mascota. Hay que recordar que está en la recta final de su embarazo por lo que debe permanecer más tranquila y no es bueno que reciba disgustos. Además está inmersa en nuevos cambios. Laura Matamoros de nuevo ha cumplido el mismo patrón que con su hijo mayor. La influencer se muda a una nueva casa justo antes de convertirse en madre por segunda vez, todo un reto que la mantiene alejada de sus redes sociales. Tal y como te contamos hace algún tiempo en SEMANA, la joven estaba inmersa en la búsqueda de un inmueble con mayores dimensiones que el piso en el que reside ahora y parece que lo ha encontrado. Laura Matamoros está inmersa en cambiar de vida junto a Benji Aparicio y su hijo, Matías.