La ‘influencer’ ha anunciado que en su último chequeo le han dicho que está «todo muy bien».

Laura Matamoros se encuentra cada vez más cerca de la recta final de su segundo embarazo. Se encuentra en el séptimo mes de gestación y quiere estar preparada para el momento del parto. Por eso se cuida al máximo y no deja de ir a ninguna de sus revisiones rutinarias. Incluso se ocupa de estar en forma en aspectos tan importantes como el suelo pélvico, un músculo que sustenta órganos tan importantes como la vejiga y el recto y que si no se fortalece debidamente puede ocasionar dificultades en el parto o en el postparto.

«He hecho la revisión de suelo pélvico y estoy muy contenta»

«Vengo de mi masaje drenante que me hago todas las semanas para sentirme mejor y drenar toda la retención de líquidos», ha comenzado diciendo en un vídeo publicado a través de Stories en Instagram. «He hecho la revisión de suelo pélvico y estoy muy contenta porque en líneas generales está todo bien… gracias en parte al trabajo que he hecho, ejercicios de fuerza y demás. Sí es verdad que de aquí al parto tengo mejorar la fuerza en el suelo pélvico para que el empuje sea mejor».

«Quería comentaros que es súper importante someterse a este tipo de revisiones porque a la hora del parto lo vais a notar muchísimo y va a ser mucho mejor», ha añadido en su publicación. Con este mensaje ha querido concienciar a sus fans sobre la importancia de esta zona tan vulnerable de la anatomía.

Pero sus visitas al especialista no son la única ocupación que mantiene ocupara a Laura Matamoros. Ilusionada ante la llegada de su segundo hijo, fruto de su relación con Benji Aparicio, empieza a estar pendiente de detalles como ir preparando la decoración de su habitación o elegir el nombre del retoño.

Ha llamado a su bebé «Little B»

Hace unos días, dejaba caer pistas sobre el apelativo de su hijo. «Esta foto es de la semana 27… y hoy me he dado cuenta que entramos en la semana 30 💖 algo asustada por cómo será todo… nos queda muy poco para vernos Little B», escribía desvelando que su nombre empezará por la letra B. El nombre elegido podría ser Benji, pero en las redes sociales no han tardado en barajar otras opciones. «¿B d Bruno?», «¿Borja?», «¿Benjamín? 😍», «¿Se llamará Benjamín como papá?», «¿B de Borja??? Sería ideal!», «¿Bruno? ❤️», «¿B de Bruno? ¿Bosco?», han escrito algunos de sus seguidores en las redes sociales.

Por suerte, la hija de Kiko Matamoros se ha recuperado ya del resfriado que sufría recientemente y que la obligó a ir al médico de urgencias: «Estoy K.O.», decía. También ha padecido fuertes dolores de espalda que le han hecho sufrir muchas molestias. «Hasta ahora el embarazo había ido fenomenal no, lo siguiente. No tenía ninguna molestia, ningún dolor… Pues bien, ahora mismo me cambiaba de espalda porque no puedo más. Tengo unos dolores en las lumbares y en el coxis que me puedo morir. Además, falta de hierro debo tener porque últimamente estoy reventada. Pero bueno, ahí estoy»», confesaba días atrás.