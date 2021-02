Laura Matamoros ha acudido a su dentista de confianza para ponerse aparato debido a un problema de bruxismo que padece desde hace un tiempo

Laura Matamoros ha anunciado que debe ponerse ortodoncia debido a un problema de bruxismo que le lleva afectando ya desde hace un tiempo. Ha sido la propia influencer quien ha anunciado que ha elegido la ortodoncia invisible, un poco más cara que la habitual pero mucho más estética, para solucionar este problema de salud. «Os voy a contar cual ha sido mi problema a raíz de ser bruxista. Ya sabéis lo que es el bruxismo, que apretamos mucho la mandíbula y cargamos el masetero. No solo eso sino que las consecuencias han ido a más a raíz de ese problema. Ha cambiado mi mordida«, ha comenzado diciendo la joven.

Laura Matamoros desvela que tiene problemas con la mordida de su boca

La hija de Kiko Matamoros ha explicado el problema que padece con la mordida que le he llevado a tomar la decisión de solventarlo con la ortodoncia invisible: «Es decir, mi boca se ha proyectado hacia un lado y muerdo de manera diferente. Os vais a reír pero me di cuenta hace poco más de un año mordiéndome las uñitas y los pellejitos, se que es algo que no se debe de hacer pero lo hago. Me di cuenta de que no me encajaba y de que no podía llegar a morder», cuenta.

Lo cierto es que tal y como ella mismo revela, este tema le ha preocupado bastante y por este motivo ha acudido a su dentista de confianza: «La verdad es que me quedé algo preocupada porque es algo que siempre he podido hacer y a la hora de morder otro tipo de alimentos me pasa igual», cuenta. Y añade: «A raíz de esto decidí ir a mi dentista de toda la vida y he decidido ponerme invisaling, ya que es bastante incómodo».

Este problema le acarrea otras dolencias a lo largo de todo el día

Laura Matamoros ha revelado las molestias que siente debido a este problema con la mordida que tiene: «Mis molestias vienen algunas por ese problema que me ha cambiado la mordida, sufro bastante por las noches. Ya sabéis que también me pongo botox pero he decidido empezar este tratamiento gracias también a los consejos que me han dado y a la seguridad de ponerme invisaling». A pesar de este contratiempo, ha querido aclarar que nunca ha tenido problemas de salud con la boca ni si quiera ha llevado ortodoncia durante su infancia: «Tengo que deciros que nunca en la vida he llevado aparato, nunca he tenido ni una carie... he estado perfecta durante toda mi vida pero ya, a los 27 años que voy a hacer dentro de poco me toca ya», sentencia la joven. Será en las próximas semanas cuando veamos a Laura Matamoros con su nuevo aparato.