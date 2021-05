Laura Matamoros ha descubierto que está embarazada de su segundo hijo tras romper con su novio, Benji Aparicio, hace unas semanas

El pasado mes de abril conocíamos la noticia de que Laura Matamoros y Benji Aparicio habían puesto fin a su relación tras haberse dado una segunda oportunidad y tener un hijo en común, Matías. Ahora, la influencer acaba de conocer una inesperada noticia que cambiará todos sus planes de futuro y que le ha pillado completamente por sorpresa. Laura Matamoros está embarazada de su segundo hijo. La hija de Kiko Matamoros se ha enterado de la feliz noticia después de haber roto su noviazgo con el chef y en un momento muy complicado de su vida. A pesar de esto, está muy feliz con la llegada de un hermanito para Matías, que hace unos días cumplió tres años.

Laura Matamoros y Benji Aparicio se han dado una segunda oportunidad tras conocer la noticia de su embarazo

Tal y como adelanta ‘Hola’, Laura Matamoros ha conocido la noticia de su nuevo embarazo hace escaso tiempo, cuando ya se había hecho pública su ruptura con Benji Aparicio. Este giro en los acontecimientos ha hecho que la pareja se dé una nueva oportunidad y hayan retomado su relación para seguir adelante formando una familia. La pareja parece haber superado sus diferencias tras su última ruptura y ahora continúan la batalla para mantenerse juntos y más unidos que nunca con la llegada de la buena noticia que ha cambiado la vida de ambos.

Precisamente hace unos días fueron vistos paseando por las calles de Madrid con el semblante algo serio y preocupado. A pesar de esto, nada hacía presagiar que el motivo de que fueran vistos juntos de nuevo tenía algo que ver con una nueva reconciliación y la llegada de un nuevo bebé. Tan solo se creía que el motivo de ese nuevo paseo en pareja, era porque Laura y Benji mantenían una excelente relación por el bien del hijo que tenían en común, Matías. Algo que no era de extrañar teniendo en cuenta que cuando conocimos su ruptura, los vimos llevar juntos al pequeño al colegio.

A pesar de esto, a finales de mes de abril, poco después de romper su relación, la pareja tenía una cita muy importante: el tercer cumpleaños de Matías. Pudimos ser testigos del fiestón que le organizó Laura Matamoros, pero no hubo ni rastro de Benji Aparicio en la fiesta. O bien no acudió o bien la influencer prefirió que no saliera en su álbum de fotos para no poner el foco mediático sobre ellos.

¿A la tercera va la vencida?

Esta sería la tercera oportunidad que se da la pareja formada por Benji Aparicio y Laura Matamoros. En enero del 2019, Benji y Laura rompían su relación por primera vez y diez meses más tarde la retomarían. Año y medio después de darse esa segunda oportunidad, volvieron a tomar caminos separados. Hasta ahora, que se han dado una tercera oportunidad. ¿Irá a la tercera va la vencida?