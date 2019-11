12 No quiere trabajar más con su ex

Los contratos publicitarios en ocasiones implican hacer viajes o acudir a fiestas, anunciar productos o lucir looks en compañía de otros colegas de profesión. Pero Laura no quiere trabajar con su ex. Y aunque en su momento fueron una de las parejas de ‘influencers’ más atractiva, lo cierto es que rota la relación, rotos los contratos.