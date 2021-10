Laura Escanes ha tomado la decisión de dejar de hacer directos con una de las plataformas que más dinero le proporcionaban por una cuestión de salud mental.

Laura Escanes este verano abandonó las redes sociales. Lo hizo agobiada, por lo que necesitaba parar y tomarse un descanso del universo 2.0. Tras varios años dedicada en cuerpo y alma al trabajo de influencer, la esposa de Risto Mejide se alejó de los medios para centrarse en sí misma, ya que consideró que es lo que debía hacer. No dio demasiadas explicaciones sobre su ausencia, pero volvió con más fuerza, siendo ahora cuando ha vuelto a tomar una drástica decisión. Después de varios meses haciendo directos en la plataforma de Twitch, Laura Escanes dejará de hacerlos porque no le hacían bien. Ha disfrutado al máximo, pero toca cerrar esta etapa y mirar hacia el futuro con optimismo. «Este último año he pasado momentos de mucha debilidad, muchas dudas sobre infinitas cosas, muchos miedos, inseguridades y pérdidas de gente que he querido y querré siempre”, dice Laura Escanes en sus redes.

No ha sido fácil para ella abrirse y mostrarse vulnerable ante tantos seguidores entre los que, por supuesto, hay haters. Tras valorarlo mucho y reflexionar sobre los pros y contras que podía tener esta situación, Laura Escanes ha comunicado públicamente que ahora necesita por encima de todo dejar los directos. «Me está costando la vida escribir esto. Sabéis que no estoy pasando un buen momento anímicamente y se me han juntado muchas cosas. Ha llegado el momento de priorizar y priorizarme. He tomado la decisión de dejar los directos. No sé qué pasará más adelante, pero ahora lo necesito”, continúa Laura Escanes. Aunque ha insistido en que ha sido muy feliz haciéndolos, hay etapas que se cierran y otras que se abren, lo que deja claro que ella prioriza su salud frente al dinero. «He disfrutado como una enana. He conocido personas increíbles y he tenido oportunidades increíbles”, añade.

Con el afán de justificarse y explicar el momento en el que se encuentra en la actualidad, la mujer del presentador de televisión ha recalcado en las consecuencias positivas que esto traerá a su vida. “Este año he empezado a cuidar mi salud mental, y aunque aún tengo muchas cosas que trabajar, esto es un paso que me hace bien”, ha espetado. Un discurso tras el que muchos de sus followers se han volcado con ella, ya que se imaginan cómo puede ser su situación actualmente. Muy querida por todos aquellos que permanecen pendientes de su día a día, han sido muchos los mensajes que le han enviado en señal de apoyo. «Te echaremos muchísimo de menos, pero tu salud mental es lo más importante. Aquí siempre vamos a estar, cuando te sientas preparadas o quieras volver estaremos aquí esperándote”, dice uno de ellos, siendo esta la tónica que más se repite desde que se sincerara.