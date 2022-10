Consciente de las críticas que generan ciertas publicaciones en las redes sociales, Laura Escanes se ha mostrado recelosa por compartir con sus seguidores su último retoque estético. Nuevamente se ha puesto en manos de su doctora de confianza para mejorar la apariencia de la piel de su rostro. «Estaba dudando si publicar o no estas cosas porque se juzga mucho dentro de la medicina estética y al final es importante confiar e ir a un médico de confianza».

La ‘influencer’, de 26 años, ha añadido que no puede «estar más feliz» de haber encontrado a una gran profesional. «Siempre tratamos todo de una manera muy natural y yo me veo guapísima». Sin embargo, no ha entrado en detalles acerca del retoque concreto al que se ha sometido. Por su edad, bien podría tratarse de una combinación de vitaminas que tiene como objetivo una mayor luminosidad y firmeza de la piel. La catalana tiene 1,8 millones de seguidores en Instagram y sabe bien lo que es estar en el foco de los ‘haters’. Más durante esta última etapa de su vida marcada por los cambios tras separarse de su marido, Risto Mejide.

Laura Escanes estalla en redes

Hace tan solo unos días que Laura Escanes denunció públicamente el comentario de una seguidora. «Me encanta cómo cuidas de tu hija… con razón te separaste hija, ahora se ve quién realmente eres, no la mosquita muerta que aparentabas ser», era el mensaje que provocaba una gran indignación por parte de la ‘influencer’. Su respuesta no se hizo esperar. «Hola María, tiene un padre también. Y derecho a estar con él. Ahórrate estas palabras anda». No es la primera ocasión en la que muestra su hartazgo por comentarios hirientes que critican su faceta de madre.

Siempre activa en redes, la joven anunció el pasado 25 de septiembre su separación del presentador. «No me gustan las despedidas y llevo escribiendo y borrando este post 82627292 veces. Tampoco creo que sea una despedida porque sé que, de la manera que sea, nos vamos a tener el uno al otro para siempre. Han sido 7 años maravillosos. También duros. Pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo. El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días», señalaba a través de un emotivo mensaje en el que incluía una foto en blanco y negro junto a su ex.

La pareja ha emprendido caminos separados después de siete años juntos, cinco de ellos como marido y mujer. Se dieron el «sí, quiero» el 20 de mayo de 2017 en el marco de una romántica boda celebrada en el municipio barcelonés de Argentona. Tienen una hija en común, Roma, nacida el 2 de octubre de 2019. Además, Risto Mejide es padre de otro niño, Julio, de 12 años, fruto de su relación con la presentadora catalana Ruth Jiménez.