Un medio y medio después de anunciar su ruptura con Risto Mejide, Laura Escanes está de nuevo ilusionada. Ha sido pillada besándose con el cantante Álvaro de Luna, un joven 19 años menor que el publicista. El músico ya se ha pronunciado sobre esto y asegura estar «feliz». Este miércoles, la influencer le han preguntado por su idilio con el intérprete de éxitos como ‘Levantaremos al sol’ o ‘Juramento eterno de sal’. «Sé lo que he vivido y sé lo que vivo, estoy tranquila y poco a poco», dice, con pocas ganas de entrar en detalles.

Vídeo: SEMANA

Al parecer, Laura Escanes y Álvaro de Luna estarían juntos desde hace meses. Ya se han dejado ver en plena calle sin miedo a ser vistos. Durante una escapada a Tenerife, ambos han dado rienda suelta a su pasión en la isla. Sin embargo, este es un asunto en el que no quiere profundizar. «Siento decepcionaros si pensáis que voy a dar alguna declaración. Lo siento mucho. Entiendo vuestro trabajo, pero no quiero entrar en nada. Van a salir muchos titulares y al final casa uno se va a montar la película y la historia que quiera», ha arrancado diciendo en la presentación del documental «Dulceida al desnudo», de la instagrammer Dulceida. Esta, por cierto, está encantada de ver a Laura de nuevo ilusionada: «Yo lo que quiero es que mi amiga sea feliz, que es lo importante».

«No voy a entrar en confirmar ni en desmentir nada porque es un bucle que no me apetece», dice Laura Escanes

Y aunque todo el mundo comenta este nuevo romance sin tapujos, a Laura Escanes aún se le resiste explayarse sobre ello. «No voy a entrar en confirmar ni en desmentir nada porque es un círculo y en un bucle que no me apetece», comenta, tajante. Hace apenas unas horas utilizaba sus redes sociales para lanzar un mensaje sobre la manera en la que está llevando la ruptura: «No creo que tengas que obligarte a olvidar a alguien. Creo que el tiempo pone a cada uno en su lugar. El tiempo pondrá a las personas en el lugar que tienen que estar. Y paciencia. Abrazar lo que sentimos, y paciencia. Poco a poco», ha dicho en su Instagram.

Por su parte, Risto Mejide ha reaparecido roto en ‘Got Talent’, donde abría su corazón y hablaba del amor abiertamente ante millones de espectadores. «Cuando uno ama, aunque se equivoque…», decía el publicista sin poder evitar emocionarse al interpretar al piano una pieza de Bach. “Al final, uno es resultado de sus aciertos y de sus errores, todo suma. Y lo que ocurra entre dos adultos que se aman es tan sagrado como el arpegio que une esas dieciséis notas y las convierten en una obra de arte. No fue la mejor interpretación de Bach que escucharéis, ya lo sé. Pero sí sé que es el momento en el que más emocionado me he sentido nunca en televisión”.