Laura Escanes está a punto de despedir el que ha sido el año más complicado de su vida. La ruptura de Risto Mejide sorprendía a todos, ya que nadie se imaginaba este triste desenlace. Fue el pasado 25 de septiembre cuando tomaron la decisión de hacerlo público con unos mensajes que fueron muy comentados. Sus vidas tomaban caminos diferentes y han tenido que buscar diferentes opciones para iniciar esta nueva etapa por separado. Laura daba el paso de comprarse un nuevo hogar, que todavía no le han entregado. ¿Dónde está viviendo ella mientras tanto?

Ha sido la propia ‘influencer’ la que ha querido compartir con emoción que uno de los proyectos del futuro es conseguir entrar en su nuevo hogar. «Y de cara al año que viene empezamos en enero con la mudanza de mi nueva casa (si todo bien)», empieza diciendo con cautela por si acaso los planes no salen como en un principio espera. De esta forma, el 2023 va a ser un año increíble para Laura, que estrenará casa junto a su hija Roma cuando le toque estar con ella.

La joven entrará a vivir en su nueva casa el próximo mes de enero

Mientras llega ese momento, Laura no vive con Risto. De hecho, tuvo que buscar una casa de alquiler para empezar una nueva etapa ya separada del presentador de televisión. Ella ha querido ahora poner fin a los rumores de con quién vive: «Ahora mismo vivo en un piso de alquiler hasta que terminen las obras del mío, sola con Roma cuando está conmigo», empieza diciendo.

Y se muestra rotunda y desmiente que pueda haber iniciado una nueva vida con Álvaro de Luna, con el que ha sido fotografiada en varias ocasiones: «Y no, no comparto piso con ningún novio», escribe junto a dos emoticonos que están riéndose con lágrimas en los ojos. Parece que le hace mucha gracia que hablen sin tener confirmadas las noticias y deja claro que vive sola.

Vive sola o con su hija cuando le toca estar con ella

Laura Escanes y Risto Mejide dieron a entender que su buena relación iba a seguir por el bien de la hija que tienen en común, pero este buen rollo duró poco porque se dejaron de seguir en las redes sociales justo cuando se publicaron unas fotos de ella disfrutando de un viaje de lo más romántico junto a Álvaro de Luna en Tenerife. Luego han vuelto a ser fotografiados, pero no hay rastro de estas escapadas en sus redes sociales. Parece que por ahora prefieren llevar la relación con calma.

También ha tenido tiempo para hacer un viaje junto a su hija Roma, que ya tiene tres añitos. Laura no encontrado el momento perfecto para llevarla a Disneyland París junto a otros ‘influencers’. Y para Laura ha sido un viaje increíble: «Yo pensaba que sería demasiado pronto para ir con ella, pero disfrutó muchísimo. Para ella era lo más ver a Mickey, Minnie, Daisy and company. Se casan ellos y yo también porque acabábamos KO las dos», declara con emoción. No hay duda de que su hija es su mayor apoyo y que es la razón por la que seguir cumpliendo sueños.