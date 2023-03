Lara Dibildos da el último parte de salud de Laura Valenzuela, ingresada en el hospital: "Está malita"

La preocupación por el estado de salud de Laura Valenzuela es máximo. La mítica actriz y presentadora se encuentra ingresada en un hospital La Princesa, en Madrid,, tal y como nos ha confirmado su hija, Lara Dibildos. Su estado es delicado. tal y como señala la actriz. "Está malita, no está en la UCI, está en planta", explica. "Está en planta y está conmigo, estamos aquí la familia".

Hace una semana saltaba la noticia de que también había sido ingresada en el hospital San Rafael de Madrid, tras contraer una infección de la que no han sido revelados muchos más detalles. Llegó al centro médico indispuesta y con algunos grados de fiebre de más y tras varios días ingresada, el pasado domingo 5 de marzo recibía el alta hospitalaria, tal y como adelantaba 'El Español'. Tras su regreso a casa, se mantuvo unos días estable y con total normalidad. Sin embargo, un nuevo achaque de salud hizo que tuviera que regresar al centro médico.

El pasado 5 de marzo, era Lara Dibildos quien daba la última hora sobre el estado de salud de su madre. Lara se sentaba hace escasos días en el plató 'Fiesta' y aseguraba que su madre "acaba de cumplir 92 años y está bien". Además, reconocía que su progenitora vivía de puertas para adentro, muy arropada por la familia. "Ahora no sale de casa, las reuniones las hacemos en casa", aseguraba.

Durante los últimos años, Laura Valenzuela ha sufrido diferentes contratiempos de salud, lo que ha convertido a Lara en la portavoz sobre su progenitora para aclarar su estado de salud durante todo este tiempo. En 2021 sufrió una hipoglucemia. “Ha sido un susto, pero ya está. La recuperaron ha sido enseguida y está perfecta ahora. Está con la paliza de la ambulancia, pero está muy bien. Dando gracias", afirmaba su hija entonces. También desmintió el año pasado que estuviera ingresada en una residencia. “No sé quién me ha dicho que había estado en un centro de mayores, que no habría pasado nada, pero ya te digo que no es verdad”. Desde que abandonara la vida pública, la veterana actriz se ha mantenido al margen del foco mediático y son contadas las ocasiones en las que ha aparecido públicamente.