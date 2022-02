Ana Obregón se ha enfrentado a su entrevista más difícil, donde ha relatado la historia de la lucha contra el cáncer de su hijo, Álex Lequio. Sin embargo, no ha sido únicamente complicada para la actriz, sino también para Bertín Osborne, que no ha podido evitar las lágrimas al escuchar a su amiga y compañera. El popular presentador estrenaba la nueva entrega de ‘Mi casa es la tuya’ con una de las entrevistas más esperadas de la televisión: la de Ana Obregón, que se enfrentaba a su primera entrevista en la pequeña pantalla después de la muerte de su hijo, Álex Lequio.

A lo largo del espacio, la actriz ha contado cómo fue la lucha contra el cáncer de su primogénito y no ha podido evitar emocionarse en más de una ocasión. Rota de dolor, Ana ha recordado a su hijo y este relato ha conmovido a todos los españoles que hemos estado pegados al televisor, pero también a Bertín Osborne, que no ha podido evitar romperse durante su entrevista.

Bertín Osborne se ha derrumbado al escuchar las palabras de Ana Obregón

Aunque Bertín Osborne ha intentado mostrar su fortaleza e intentar animar a Ana Obregón en todo momento, ha habido momentos en el que él también se ha derrumbado. No ha podido evitar romperse en esos instantes en los que la presentadora contaba la irreparable pérdida de su hijo. El cantante de rancheras le ha pedido perdón en más de una ocasión por algunas de las preguntas. Y es que si para ella ha sido difícil, para él también lo ha sido. Sobre todo por el cariño tan especial que le guarda a ella y a su familia, a quien conoce desde hace muchos años. De hecho, ha recordado la excelente relación que tenía con ella y sus hermanas, Amalia y Celia, que fueron sus inseparables tras la muerte de su hijo Aless (así llamaba el entorno más cercano al joven empresario).

Tras la muerte de Aless, Ana ha contado que pasó seis meses encerrada en su habitación. Llegó incluso a perder el habla porque «el mundo se paró». «Cuando pierdes un hijo te mueres y tienes la obligación de seguir viviendo. Ya está», declaraba. Estas declaraciones han supuesto un fuerte dolor para el presentador, que en todo momento ha estado muy pendiente a lo que su amiga le contaba y al proceso de lucha del joven empresario. «Bertín, yo me perdono la vida todos los días. Me parece tan injusto estar yo aquí y él que no pueda estar, divertirse, trabajar, tener una familia, tener hijos…», le decía Ana.

El presentador no ha podido más y ha roto en llanto

Esta declaración ha hecho que Bertín Osborne no pudiera más y se rompiera delante de Ana Obregón, aunque él ha intentado mostrarle fortaleza para que ella no se derrumbara. Sin embargo, ver así a una madre que ha perdido a su hijo tras una dolorosa y larga lucha contra el cáncer, no ha sido fácil. Por este motivo, abrazado a ella y con el rostro lleno de lágrimas, ambos se han dedicado bonitas palabras y han roto a llorar. Aunque no ha sido la única vez, a lo largo de la entrevista, Bertín Osborne se ha emocionado con el relato de Ana Obregón.

«La cantidad de veces que he sido feliz y no lo sabía. La cantidad de veces que me he quejado de idioteces, de quejica, cuando lo único importante que hay como decía mi hijo, en un post que no terminó de escribir, es el tiempo y el amor que dedicas a las personas que quieres. Al final es lo que te llevas. Colecciona momentos, no cosas. Colecciona momentos porque eso es lo que te llevas», reflexionaba con Bertín.

Ana Obregón ha revelado que la meditación y la lectura han sido dos de sus salvavidas. «Todos nos vamos a morir y nadie se preocupa, en occidente, por entender un poco la muerte. En oriente sí. Me he hecho un estudio de enseñanzas, religiones, del budismo… Es muy bonito porque el alma existe y está demostrado que es energía que no muere sino que se transforma. Creo en que las almas vuelven. Empecé por ahí y acabé hasta con física cuántica», explicó.