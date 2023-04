La reflexión de José Mercé en memoria de su hijo fallecido a los 14 años

Siempre presente en su vida a pesar de su marcha hace 29 años, José Mercé ha recordado a su hijo Curro quien falleció a los 14 años debido a un mal congénito en el corazón. El cantaor le ha dedicado una canción en la que plasma con mucho sentimiento este mensaje: "Jamás desaparece, lo que nunca parte".

El artista flamenco, de 67 años, se sinceraba junto a Paz Padilla en el programa 'Déjate querer'. Afirmaba que el tema que ha compuesto en memoria de su hijo contiene una frase que siempre lleva consigo grabada en el corazón. "Afortunadamente la he podido plasmar en un disco dedicándole ese tema a mi hijo Curro. Ahora va a hacer 29 años, el 30 de marzo, pero siempre está con nosotros en casa. Yo tengo a mis hijas y a mis nietos, mi familia, pero Curro está siempre con nosotros", afirmaba con la emoción contenida. El cantaor señalaba que la pérdida de un hijo es un difícil trance que hay que "aceptar y vivir con eso. Siempre vives con eso". Asimismo, subrayaba que la vida ya no es la misma, pero que debes continuar hacia adelante viviendo con esperanza. "Yo soy de los que cree que esto es un paso, hay algo más arriba. Hay vida después de que nos hayamos ido al otro lado".

La reflexión de José Mercé que emociona a Paz Padilla

La entrevista de José Mercé ha contado con un momento muy especial cuando Paz Padilla ha recordado a sus seres queridos fallecidos. El año 2020 fue muy duro parea ella, primero dijo adiós a su madre, el gran pilar de su vida, y meses más tarde murió su marido, Antonio Juan Vidal, a los 53 años. "¿Sabes cuál es mi sueño?", le decía la presentadora intentando contener las lágrimas y sin poder responder en voz alta a la pregunta que acababa de hacer. "Yo lo sé, Paz. Y va a pasar", añadía el artista. "Cuando los echo tanto de menos pienso: '¿Vendréis a buscarme?'", añadía la gaditana.

La reflexión del cantaor ha emocionado a Paz Padilla. "Van a venir a buscarnos. Para mí es una realidad. No es un sueño. Lo pienso todos los días de mi vida y sé que mi hijo está muy bien. El sueño muy importante que he tenido y he visto, no sé si está dormido o despierto, pero veo a mi hijo en un paraíso. En eso que dicen que es el paraíso con un señor vestido de blanco con la barba muy grande y de la mano con él. Yo creo que en eso firmemente".