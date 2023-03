La reacción de Lucía Rivera al preguntarle por la nueva ilusión de Cayetano Rivera

Lucía Rivera ha sido preguntada por Maria Cerqueira, la nueva ilusión de Cayetano Rivera. Días después de que SEMANA publicara en exclusivas fotografías de esta historia y contara todos los detalles, la modelo ha sido preguntada en plena calle por la presentadora. Si bien en un principio se muestra muy cauta y prefiere no responder, finalmente termina aportando su opinión. Ella y su padre se llevan de maravilla, tanto que ella podría ya haber conocido a la portuguesa a tenor de su actitud frente a las cámaras. Meses después de que se descubriera la separación de Eva González y Cayetano, se ha revelado el paso que ha dado al frente el torero, un giro del que él, por el momento, no ha querido pronunciarse.

Vídeo: Europa Press

María Cerqueira es una comunicadora muy conocida en el país vecino. Está separada, tiene dos hijos y en el pasado entrevistó a Cayetano Rivera en televisión, una charla que, sin querer, años después ha vuelto a unirles. Cuatro años antes de que hayan sido fotografiados juntos -en 2019-, el torero acudió al espacio 'Você na TV' y habló de su profesión y de su familia, un encuentro muy cercano en el que incluso dejaron la puerta abierta a otras entrevistas. "Ojalá sea esta la primera de muchas veces que esté por aquí”, dijo él, a lo que ella respondió del mismo modo: "Ojalá". Entonces, él se encontraba en un mal momento personal y es que acababan de ver la luz unas fotografías en esta revista junto a Karelys .

Casualidades del destino, Maria y Cayetano volvieron a encontrarse una vez más, eso sí, en momentos diferentes de su vida. Ahora Lucía Rivera no puede evitar enfrentarse a las dudas de la prensa y reacciona en el vídeo que te ofrecemos en este artículo. Eso sí, no es el único asunto que trata y es que también es preguntada por el libro tan personal que ha escrito y que está a punto de ver la luz. En 'Nada es lo que parece' la joven cuenta que fue maltratada por dos de sus exnovios, a los cuales no les pone nombre, pero con quienes asegura haber vivido auténticas pesadillas. "La primera vez ni siquiera la recuerdo bien, porque fueron muchas, cada vez más. Siempre lo excusaba achacándolo a que estaba drogado y entendí que esa era una manera 'normal' de relacionarse, que yo sería capaz de hacerle cambiar, que la culpable era yo", dice en su libro. Sobre esto la también hija de Blanca Romero atiende a los medios de comunicación.