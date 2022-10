Este jueves Kiko Rivera anunciaba a sus seguidores que tenía dolor de garganta, sin embargo, nada hacía presagiar lo que se complicaría su estado de salud. Solo unas horas después se ha revelado que el DJ se encuentra ingresado en el Hospital Virgen de Rocío de Sevilla debido «a un grave problema de salud». Al parecer ha sido durante la madrugada del jueves al viernes cuando el cantante se tuvo que desplazar a urgencias, siendo poco después cuando los médicos decidieron que se quedaba hospitalizado. «Las próximas 24 horas son decisivas», dicen desde el programa de televisión de ‘Fiesta’, desde donde han avanzado la noticia.

Por el momento, la familia de Kiko Rivera no se ha pronunciado acerca de cómo está el músico, aunque quizás en las próximas horas envíen un parte médico para explicar cuál es su estado y qué evolución se espera de cara al fin de semana. Fue él mismo el que este jueves explicó a sus seguidores de redes sociales que no terminaba de encontrarse bien debido a un dolor en su garganta que, en un principio, no revestía gravedad. Él entonces se encontraba en casa, al igual que sus hijas, que según la propia Irene Rosales tenían fiebre, a diferencia de ella que todavía se encontraba en perfecto estado.

(Noticia en elaboración)