La novia de Kiko Matamoros, Marta López, se rompió al hablar de su relación con el colaborador de ‘Sálvame’. Ahora es él quien le responde.

Hace unos días, Marta López se derrumbó al hablar de su relación con Kiko Matamoros. Aunque siempre ha asegurado que la edad es solo un número, es consciente de que su relación no es para siempre y que antes o después se acabará. A pesar de estar muy enamorada de él, sabe que su relación tiene «caducidad». Ahora, es el colaborador de ‘Sálvame’ quien responde en el programa y lo hace también muy emocionado al hablar del tema: «No es fácil de digerir cuando estás enamorado de una persona. Quieres que sea para toda la vida. Yo tendré esa suerte, si la tengo, y ella tendrá la suerte de tener a su lado a quien ella quiera«, comienza diciendo.

Lo cierto es que Kiko tan solo tiene palabras de amor para la modelo, que aunque muchos no pensaran que su relación iba a durar tanto, han demostrado que están mejor que nunca: «Yo estoy encantando de que se haya cruzado en mi vida. Creo que he tenido una suerte tremenda y la verdad es que es una mujer fundamentalmente buena y yo estoy súper enamorado». Además, ha aprovechado para lanzar una pullita a sus exs: «No he tenido una mujer igual en mi vida al lado. La verdad es que a veces es una lotería y creo que a mí me ha tocado el gordo».

Kiko Matamoros asegura que es la última mujer de su vida

El colaborador ha asegurado que «ella no lo quiere oír (refiriéndose a que su relación puede terminar). A veces se lo digo yo… Yo voy a tener la suerte de que, espero y estoy convencido, de que va a ser la mujer de mi vida y mi última mujer«, ha expresado con el rostro emocionado al hablar de la modelo. Además, ha asegurado que » ella también va a tener la suerte de poder tener a su lado a más gente que le acompañe en la vida y la enriquezca», confiesa.

Sus compañeros han querido preguntarle por si él se alejaría de ella en el momento de que pasen los años y él necesite depender de alguien físicamente: «Yo honestamente me encuentro muy bien físicamente, pero sé que llegara un momento en que esto sea así y no quiero enfermeras a mi lado», ha confesado asegurando que no le gustaría que Marta dejara su vida para cuidarlo a él. «No estoy en derecho de reclamarle a nadie que rechace su vida para cuidarme», añade.

La dura confesión de Marta López

La modelo se derrumbó al hablar del final de su relación con Kiko «Es muy triste, porque ojalá pudiera estar toda la vida con él. Pero no va a ser así y lo pienso y me entran ganas de llorar. No va a ser así. Cuando digo que la edad es un número no lo digo en vano, al final tú te enamoras de la persona, sea hombre, mujer, transexual, mayor, joven, alto, bajo, caucásico, asiático». Y añade: «En mi caso sé que es una persona que no va a estar toda la vida en mi vida y eso es muy duro. Es duro pensar que dentro de 20 años o 30 a lo mejor no voy a estar con esa persona, lo más seguro».