Kiko Matamoros está tratando de poner en su sitio todos los contenciosos y líos judiciales que tiene, de cara a su inminente marcha a Honduras, donde desea permanecer al menos tres meses como concursante estrella de ‘Supervivientes’. Así lo ha hecho en la mañana de este lunes acudiendo a los Juzgados, para así poner en orden estos asuntos delicados y evitar que su estancia en la isla se vea afectada por una futurible citación judicial que interrumpa su concurso, como ya ha sucedido en otras ocasiones con famosos que acuden a realities y tienen que abandonar la convivencia durante unas horas para verse las caras con el juez. Algo que se complica mucho si el set de rodaje es una isla paradisiaca en Honduras.

Vídeo: Europa Press

Así, hemos podido ver a Kiko Matamoros en la mañana de este lunes en los juzgados muy tranquilo y sonriente, hablando sin mayores reparos con los medios de comunicación que han sido testigos de su cita con el juez. El colaborador de ‘Sálvame’ no ha tenido reparo alguno en confirmar que el motivo de su encuentro judicial tenía que ver con “el tema de las casas”, por el que ha tenido que declarar, aunque no ha querido ofrecer mayores detalles sobre el contenido de su charla con el juez. Quien no tenía cita por el mismo motivo era su exmujer, Makoke, que quizá emplace para otro momento prestar declaración y así facilitar el trabajo de que el magistrado tome su decisión en firme. Eso sí, Kiko Matamoros no se ha mostrado muy confiado respecto a la sentencia que se derivará y es que, tal y como reconoce a las puertas del propio Juzgado: “A veces la justicia funciona y a veces no”.

Lo que Kiko Matamoros no ha querido ofrecer más detalles es sobre qué casa le enfrenta ahora a Makoke y el motivo de su declaración en sede judicial. Prefiere entrar más a valorar su fichaje por ‘Supervivientes’, siendo uno de los principales reclamos de la cadena para la nueva edición de su reality estrella. El colaborador de ‘Sálvame’ habla de la emoción que le provoca dar el salto a en helicóptero, aunque hay un punto en el que tiene una espinita en el corazón y es que no quiere separarse de su novia, Marta López, durante tanto tiempo, dando por hecho que su estancia en la isla será duradera y confiando no solo en su valía, sino también en que su aguante será mayor que en anteriores intentos de triunfar en un reality. Pero Kiko Matamoros no solo ve doloroso dejar a su amor en España, sino también hay algo que le preocupa mucho y que no puede llevarse a la isla con él. Vea el vídeo que acompaña a estas líneas y descubre todas sus preocupaciones más allá del juicio que le ha llevado a declarar ante un juez.