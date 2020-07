La novia de Kiko Matamoros, Marta López, ha explicado qué retoques se ha realizado con la novia de Diego Matamoros, Carla Barber.

Este fin de semana las redes sociales se convirtieron en un auténtico hervidero de mensajes tras la transformación de Kiko Matamoros. El colaborador acudió a ‘Sábado Deluxe‘ para estar junto a su amiga, Mila Ximénez, en su entrevista más difícil, sin embargo, se convirtió en el protagonista de la noche por el cambio físico que había experimentado en cuestión de horas. ¿La artífice de los retoques? Su cuñada, Carla Barber, doctora estética que le realizó un ‘total face‘ con el que eliminó todos los signos de la edad, pero que provocó que estuviera hinchado durante algunas horas. El resultado no era el definitivo, no obstante, fueron muchos los memes que corrieron como la pólvora. Su metamorfosis no gustó a todo el mundo y ha sido tiempo después su pareja, Marta López, la que ha comentado en su perfil de Instagram los tratamientos que ella se ha realizado también con la canaria.

Con un primer plano de ella misma, la modelo explicaba uno a uno los retoques estéticos a los que se había sometido. «Relleno por debajo de la ojera y zona de los ojos para elevar y agrandar la mirada; ácido en la punta de la nariz; relleno con ácido en surco nasogeniano y en la parte baja de la cara para que los labios se vean menos abultados», señalaba Marta López. La joven de 23 años se mostraba tan satisfecha con las manos de Carla Barber que incluso ha llegado a etiquetarla en una storie en la que dice: «Haces magia tía». Pero una vez más la maniquí acaparaba todas las miradas, pues muchos de sus seguidores criticaban que siendo tan joven haya cambiado tantas veces su imagen o bien con operaciones estéticas o bien con productos como, por ejemplo, el ácido hialurónico. Comentarios que, aunque siempre le han sido indiferentes a la granadina, parece que le están hastiando, dado que, según ella, no son críticas constructivas.

«Todavía estoy algo inflamada porque se tiene que asentar. Me puse muy poco producto porque no necesito más», comienza diciendo Marta López en sus stories. La joven ha decidido dar el paso, ya que había adelgazado en los últimos meses y quería darle armonía a su rostro y, además, retocó la punta de su nariz. A pesar de haberse realizado una rinoplastia hace algunos meses en la que afinó el tabique, todavía había algún aspecto que no terminaba de convencerle, por lo que con este tratamiento ha conseguido tener su «nariz soñada».

Ella, por su parte, jamás ha escondido ninguno de los cambios que se ha realizado ni en su cuerpo ni en su rostro. Tanto es así que cuando aterrizó en MTMAD, plataforma de Mediaset, Marta López dedicó un capítulo exclusivamente a sus operaciones estéticas, dejando al descubierto lo que muchos consideraban entonces un secreto. Y es que Marta está muy feliz con todas y cada una de ellas en la actualidad y así lo ha revelado ella misma. En los últimos meses se ha sometido a un aumento de pecho hasta en tres ocasiones, a una rinoplastia, a un nuevo diseño de sonrisa o se ha puesto hilos tensores con el fin de conseguir una mirada felina, los cuales la maniquí ha relatado también en sus redes sociales.

Horas después de abrirse en canal en sus redes para desvelar cuál es su opinión sobre Carla Barber como profesional de la estética, Marta López ha comentado en su Instagram que ya se encuentra en el hospital para acompañar a su pareja, Kiko Matamoros, para su operación de vesícula. Será dentro de unas horas cuando conoceremos la evolución de esta intervención que tanto tiempo llevaba esperando, no obstante, él mismo comentó que esta le sería extirpada y que todo apuntaba a que podría llevar una vida normal, eso sí, cuidando mucho más la dieta que ahora.