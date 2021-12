Kiko Matamoros ha vuelto a explotar contra Makoke. Ha confesado que no puede más con una situación que lleva meses soportando y, al límite, ha reconocido sentirse «acosado». No ha dudado en arremeter duramente contra su exmujer y su hijo. «Que han vivido veinte años de mí, y tres más de propina. Que ya paren».

«Estoy harto. Yo no busco conflicto con nadie. Que me dejen en paz. Me siento acosado y provocado en cada momento», ha afirmado durante su última intervención en el programa ‘Viva la vida’. Unas manifestaciones que ha realizado tras escuchar cómo la colaboradora ha salido en defensa de su hija, Anita Matamoros. Todo como consecuencia de unas declaraciones en las que Kiko Matamoros comparaba el físico de la ‘influencer’ con el de su pareja, Marta López.

El colaborador, visiblemente cabreado, ha lanzado las siguientes preguntas: «¿Qué es lo que buscan? ¿Que esto explote?». Ha añadido que sabe que a Makoke le «interesa hacerse la doliente. Interesa hablar de mí y si es más mejor. He sido el sostén económico durante muchísimos años. He seguido siéndolo una vez separado. Dejadme en paz ya de una puñetera vez».

Totalmente acalorado, exponía así su postura: «La sensación que tengo es que me utilizan para estar presentes en un plató». También señalaba que llevaba tiempo pensando que se tenía que morder la lengua. «Aquí llevo un ejercicio de meses de aguantar, de soportar provocaciones y estoy hasta las narices. Si es verdad que no quiere hablar, que dejen de utilizar mi nombre y mis circunstancias personales para que les inviten a una première. Para seguir viviendo del bote y para ir a estrenos por la cara tienen que hablar de mí».

Además, subrayaba que nunca había querido hablar públicamente a su hija Anita y que había sido su madre quien había sacado a la luz que no se hablaba con su progenitor. «No estoy hablando de mi hija. Ella me utilizó a mí cuando usó su apellido para salir en público. Le vino muy bien, gracias a eso arrancó en Instagram y comenzó a tener seguidores. Luego se lo ha currado y tiene un perfil trabajado».

Makoke instó a Kiko Matamoros a que hablase de su hija pequeña, fruto de su primer matrimonio con Marian Flores, y así lo ha hecho. «Afortunadamente mi hija la pequeña es una estudiante ejemplar con un sentido del humor maravilloso. Es una persona extraordinaria. Estoy orgullosísimo de mi hija la pequeña. Mucho más orgulloso si fuera hijo mío tu hijo. Muchísimo más, infinitamente».

El consejo de su pareja

El colaborador ha confesado que su pareja le aconseja que no entre en ninguna guerra. «Me dice que no me altere y que esté tranquilo. Que lo deje. Ella no ha entrado en nada de esto. Yo agradezco los consejos de todo el mundo, pero soy como soy. Hay veces que te cogen en bajo y otras más alterado. Estoy requeteharto. Luego todo se modifica y a todo se le da la vuelta. Y se retuerce la verdad».