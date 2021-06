Kiko Matamoros ha conectado con ‘Sálvame’ para explicar cómo afronta la vida sin su amiga, Mila Ximénez, a la que ella tenía un gran cariño.

Para Kiko Matamoros ha sido imposible estar en el homenaje que ‘Sálvame’ ha hecho para Mila Ximénez, sin embargo, eso no ha impedido que entre desde casa para despedirla como se merece. El colaborador todavía está recuperándose de las dos operaciones estéticas a las que se sometió esta semana, pero no ha querido pedir la oportunidad y a través de una videollamada ha explicado cómo se siente tras la muerte de su amiga. A pesar de que su amistad no siempre fue férrea, ambos siempre volvían al otro y es que tenían una grandísima complicidad. Abatido y sin casi poder hablar, el colaborador ha confesado su tristeza frente a millones de espectadores. Con unas enormes gafas que cubrían su rostro y parte de la operación que se ha hecho en sus ojos, Kiko se ha mostrado desolado.

«Lo siento, me emociono, joder…Un abrazo para todos, en especial para ti y para Kiko y para toda la vieja guardia. El martes cuando nos lo comentaste a Kiko y a mí nos vino un baño de nostalgia. La verdad es que intento contenerme y acordarme de todo lo positivo, de su cariño…», ha dicho al comienzo de su conexión. Estuvieron algunos meses sin hablarse hace años, pero poco tiempo después volvieron a acercar posturas, por lo que Kiko guarda infinidad de recuerdos de ambos en su memoria. «De todo lo que nos hemos querido, agradecerle el trato que siempre que tuvo con mis hijos y con la gente que yo quería de verdad», ha añadido. Su muerte ha caído como un jarro de agua fría en el universo de ‘Sálvame’, pues la personalidad arrolladora de Mila dejó una enorme impronta en el programa.

Por ello, todos los que la querían desean recordarla por todo lo bonito que vivieron junto a ella. «Me da mucha pena, pero tengo unos recuerdos grandísimos de ella. Éramos muy parecidos, cuando me fui del eje del mal, a pesar de que no nos hablábamos, nos mirábamos y nos partíamos», ha dicho cuando ha hecho referencia al tiempo en el que estuvieron distanciados. Aunque la tristeza invade a muchos de ellos, recuerdan a la periodista por lo bueno, por aquello que le regaló en sus 69 años de vida. De los recuerdos más bonitos que tengo de ella es cuando nos cruzamos en los tornos y ella venía de ‘Supervivientes'», ha continuado.

Esta semana Kiko Matamoros se ha sometido a dos intervenciones que le han alejado del tanatorio de Mila, pero en todo momento ha estado pendiente de la familia. En sus redes sociales compartió un emotivo texto sobre Mila que ha servido como despedida para resumir su amistad: «Adiós Mila. Gracias por tu cariño, tu complicidad y por tantas sonrisas robadas. Te echaré tanto de menos como te echaba en nuestros peores momentos; aunque una mirada nos bastara para saber lo mucho que nos queríamos».