Este miércoles, Kiko Jiménez se ha sentado en el plató de ‘Sálvame‘ para arrojar luz sobre un asunto sobre el que se lleva hablando días en la prensa del corazón. El ex de Gloria Camila se ha pronunciado sobre los comentarios vejatorios que Fidel Albiac utilizaba para hablar de ella ella y su hermano José Fernando. Según la joven, cuando ambos eran pequeños, el marido de Rocío Carrasco se refería a ellos como los «inmigrantes».

«Lo que dice Gloria es verdad, las cosas como son», ha arrancado diciendo. Sin embargo, ha puntualizado que hay un detalle del relato de su exnovia que se le ha pasado por alto. «Se le ha olvidado contar una cosa. No ha contado que eso se lo contó Antonio David Flores a ella y yo estaba presente. Las cosas se entienden mejor cuando te cuentan todo al completo», ha manifestado en una entrevista con Jorge Javier Vázquez. «Fue Antonio David el que le contó a Gloria Camila lo de los inmigrantes», insistía.

Para Kiko Jiménez, no cabe duda de que Gloria Camila dice la verdad. Ha sido fiel a la realidad, sí. Pero se trata de una realidad contada por el que fuera guardia civil. «Para que el público entienda la obsesión que siempre ha tenido Antonio David con Fidel. No solo ha contado que los trataba de manera despectiva. «La idea que Antonio David te transmitía era que Fidel te hablaba con trato despectivo, que era muy suyo, muy egoísta… Contaba barbaridades que no me atrevo a decirlas públicamente, pero él te lo cuenta con esa pena y te dice: ‘¿Te crees que alguien te pueda tratar así?’ En una conversación, hablando de Fidel, decía que él comentaba cosas como ‘no os corre a sangre de la Jurado’, ‘os trata diferente de la Jurado’, ‘pero vosotros venís de fuera’… ‘¿No sois conscientes de eso?’ Gloria Camila se quedaba destrozada. Te pintaba una imagen de él horrible», sentenciaba el de Jaén.

«Me da mucha pena que Gloria Camila se haya convertido en el brazo ejecutor de Antonio David», lamenta Kiko Jiménez

El actual novio de Sofía Suescun cree que el testimonio arrojado por Gloria Camila forma parte de un relato urdido desde hace mucho tiempo por Antonio David. A día de hoy se pregunta «hasta qué punto yo estaba manipulado por él» y lamenta que la hija de José Ortega Cano haya creído a pies juntillas todo lo que le ha transmitido su cuñado: «Me da mucha pena que Gloria Camila se haya convertido en el brazo ejecutor de Antonio David».

«Son cosas que salen de su boca y contaba un montón de cosas», añadía. «Yo en ese momento lo creí». Durante los cuatro años que mantuvo una relación con Gloria Camila «yo tenía una imagen de Fidel que cuando lo veía me hacía el loco. Yo sabía cosas de él que probablemente eran mentira, pero era lo que me decía Antonio David». Ahora tiene serias dudas de que las acusaciones sobre Fidel sean veraces: «No sé si Gloria es tan ingenua que se sigue creyendo lo que le dice Antonio David».