Kiko Hernández y Fran Antón: todos los detalles de la boda "bomba" de 'Sálvame'

En plena recta final de 'Sálvame', que llega a su fin el próximo 23 de junio, el programa ha anunciado una de las noticias "bombas" de sus 14 años de emisión. Uno de sus colaboradores estrella, Kiko Hernández, se casa con Fran Antón. Así lo han anunciado nada más arrancar el espacio, pasadas las cuatro de la tarde de este jueves. David Valldeperas, director del programa, ha reunido a todos los colaboradores para compartir con ellos, y con la audiencia, "la madre de todas las bombas". Un testigo ha revelado al programa que Kiko y su pareja contraerán matrimonio dentro de apenas tres días. Ha sido el secreto mejor guardado del colaborador, que no ha contado nada sobre sus planes. Ahora, son muchas las interrogantes en torno al enlace. ¿Dónde será? ¿Quiénes forman la lista de invitados? ¿Compartirá imágenes de su gran día?

Hasta el momento se sabe que Kiko Hernández y Fran Antón ya han celebrado una despedida de solteros. "Me lo ha dicho un amigo de la familia", explica la fuente del espacio de Telecinco. La ceremonia tendrá lugar el fin de semana, aunque la hora exacta y el lugar siguen siendo una incógnita. Se barajan dos posibilidades: Madrid, donde reside Kiko junto a sus dos hijas, o Melilla, tierra natal de Fran, al que, por cierto, Kiko conoció cuando protagonizaba, bajo sus órdenes -él es director artístico- la obra teatral 'Destinos'.

Respecto a la lista de invitados, podría decirse que esta va a ser muy reducida. Y es que Kiko Hernández no ha contado a ninguno de sus compañeros sus intenciones de convertirse en un hombre casado. Ni su amiga íntima Marta López, ni Belén Esteban o Gema López tenían la más mínima idea de que el madrileño tenía planeado cambiar de estado civil. Prueba de ello es que Marta ha roto en llanto al enterarse de la noticia. "Siento que ya no formo parte de su vida", ha lamentado. "Jamás me hubiera imaginado que Kiko se hubiera casado y no estar a su lado. Siento que no le importo".

Una fiesta en la Sala Las Vegas, ¿la celebración de boda de Kiko Hernández?

A lo largo de la tarde del 8 de junio en 'Sálvame' descubre nuevos detalles sobre la boda de Kiko Hernández y Fran Antón. Un lugar comenzaba a sonar en las informaciones que estaban recibiendo cómo el elegido para celebrar dicho enlace, la Sala Las Vegas en Madrid. Avanzaban que es algo que ya deben de saber ya que se celebrará dentro de tan solo dos días, este sábado 10 de junio. De hecho, algunos familiares del actor estarían ya alojados en casa del colaborador de Telecinco y otros ya estarían ya ultimando los detalles de su billete de avión para asistir a la capital española a disfrutar de este paso junto a ellos.

Este lugar tiene un especial significado para el colaborador por la conexión que mantenía con la dueña del mismo, Begoña, y por la etapa en la que trabajó allí. El actual dueño de este bingo madrileño recibió la llamada del programa y no desmintió rotundamente que en la parte superior del recinto se celebrara dicho evento: "Estaría muy contento, si fuera a ser así estaría encantado". Sería el segundo enlace de un colaborador este año después de que el fin de semana pasado su gran amigo Kiko Matamoros y Marta López Álamo se dieran el "sí quiero".

Así fue la despedida de solteros de Kiko Hernández y Fran Antón en Melilla

Melilla era el lugar escogido para celebrar la despedida de solteros de Kiko Hernández y Fran Antón. El programa de Mediaset iniciaba una investigación que les lleva hasta el hotel Melilla Puerto. Era un confidente el que les desveló todos los detalles de este evento con amigos y familiares allí. Hace unos días celebraron una gran fiesta bereber "de solteros", rodeados de amigos incluso de Madrid. La música típica de estas celebraciones tan características de los pueblos del sur marroquí cobró gran protagonismo en los momentos tan emocionantes que vivieron. La pareja, que iba vestida de blanco al igual que sus invitados, se intercambiaron objetos que significan mucho para ellos y "que tienen que ver con la ceremonia y el ritual que se hizo".