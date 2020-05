Ha estado durante algunas semanas desaparecido, pero poco a poco Kiko Hernández está tratando de adaptarse a la nueva normalidad. El colaborador de ‘Sálvame‘ decidió pasar el confinamiento junto a sus dos hijas y otros miembros de su familia y se alejó de las cámaras. De hecho, desde el pasado 18 de marzo no pisa el plató del programa vespertino. Sin embargo, no se ha desvinculado de él, sino que ha continuado en el espacio a través de videollamadas. El tertuliano se ha acogido a la posibilidad de teletrabajar, al igual que otros compañeros, un impasse que ha aprovechado para cambiarse incluso el look. Aunque ha abandonado su domicilio en contadas ocasiones, SEMANA ha logrado ‘pillarle’ realizando una breve salida cerca de su domicilio. Eso sí, lo hace extremando las medidas de seguridad, tal y como se puede ver en las fotografías que posee esta revista en exclusiva.

Bajo un gorro que cubría su cabeza rapada al cero, Kiko Hernández se ‘escondió’ tras unas enormes gafas de sol, una mascarilla y unos guantes. Un outift de camuflaje en todos los sentidos. Salió de su propiedad en su vehículo para realizar algunas compras en el supermercado y tras cargarlas en su coche, volvió a su fortaleza. Al lugar donde se siente seguro a pesar del pánico que los primeros días sentía, según él mismo aseguró. El colaborador vive en una casa grande, un privilegio que le ha permitido llevar el confinamiento de un modo más sosegado: «Esto es un asco, pero yo tengo jardín y puedo entrar y salir. Pienso todos los días en las familias que viven en pisos de 40 o 60 metros cuadrados y que sean cinco o seis personas en una casa. Tiene que ser para tirarse por la ventana».

No obstante, en todo momento ha sido escrupuloso con las medidas de protección. Tanto es así que en las imágenes que te ofrecemos en exclusiva se puede ver cómo Kiko Hernández iba provisto de gel desinfectante y una gran caja de guantes de repuesto. A pesar de que para él cada vez que sale de su vivienda es «una pesadilla» y pasa mucho miedo, el colaborador se ha visto obligado y no ha podido evitarlo. Lo hizo para adquirir productos de primera necesidad, entre ellos, cinco cajas de leche para sus pequeñas, Abril y Jimena de 3 años.

Él, por su parte, está disfrutando de sus hijas porque en este momento «es lo que le pide el cuerpo» y conociendo a parte de su entorno más a fondo. Prueba de ello que pasar tanto tiempo con su familia haya provocado que discurran o mantengan charlas que jamás hubiera imaginado. Una etapa que se alargará hasta que él decida, pues otros compañeros como Mila Ximénez regresaron este fin de semana a ‘Sábado Deluxe’ o como Lydia Lozano, quien estuvo confinada durante 35 días, pero ya se reincorporó. Así las cosas, Kiko Hernández prefiere esperar y no tiene ninguna premura por volver a ‘Sálvame diario’, aunque ha reconocido que añora al resto de colaboradores.

Su vuelta a ‘Sálvame’

Ya son muchos los seguidores y espectadores del programa que piden a gritos su retorno televisivo. Su vuelta todavía tendrá que esperar, al igual que su regreso a las redes sociales y es que las tiene completamente inactivas desde el pasado 26 de marzo. Aunque se desconoce su fecha de regreso, de lo que nadie duda es de que será por la puerta grande. Estará cargado de emociones, pero, por el momento, sus apariciones televisivas únicamente se han visto limitadas y reducidas a las videollamadas.

Al igual que las de Belén Esteban, que cada semana se cuela en millones de hogares españoles con su sección culinaria, dejando grandes momentazos y titulares cada vez que aparece en la pequeña pantalla. La de San Blas es paciente de riesgo y, por este motivo, evitar cualquier contacto innecesario. La ‘princesa del pueblo’ está más tranquila si conecta tan solo desde su hogar, razón por la que no pisará tampoco los estudios de Mediaset hasta que sea estrictamente necesario.

Kiko Hernández ha seguido entrando en polémicas

De todos modos, Kiko ha seguido con su actitud combativa en los platós y ha hecho gala del animal televisivo que es, a pesar de estar aislado. El colaborador ha entrado en diferentes polémicas y guerras abiertas como es el caso de Alfonso Merlos y Marta López, aportando nuevos y jugosos detalles de esta malograda historia de amor. También ha mostrado su sinceridad e incluso ha advertido a su íntima amiga, la también ex gran hermana. Él y Marta poseen una férrea amistad, motivo por el que ha querido advertirla en su nueva aventura televisiva diciéndole que «debía quedarse en casa», en vez de responder a todos los frentes que actualmente tiene. ¿Quieres ver todas las imágenes que posee este medio? A continuación: