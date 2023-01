Kiko Hernández siempre ha sido de mantener a sus hijas en un discreto segundo plano. De hecho, prefiere no hablar de ellas en el plató del programa en el que trabaja. Sin embargo, ha hecho una excepción porque las pequeñas han celebrado este jueves su sexto cumpleaños. Su padre, al que le tocaba trabajar, ha querido tener un detalle con ellas y las ha felicitado en pleno directo.

«Hoy mis dos princesas cumplen seis añazos ¡Seis!», ha declarado con mucha felicidad. Jorge Javier Vázquez estaba a su lado y no ha dudado en dar su opinión acerca de cómo ha visto a las niñas, haciendo público que ha tenido un encuentro con ellas, seguramente en la vivienda de Kiko Hernández. «¡No sabéis lo guapas que están!», decía el presentadora de televisión. Kiko: «Les hizo una ilusión verte… Es un momento que se me va a quedar aquí», decía tocándose el pecho.

Unas horas antes no dudaba en organizarles una fiesta de cumpleaños íntima. Kiko Hernández tenía que ir a trabajar, pero no ha dudado en disfrutar de un rato con ellas en casa. Primero le ha hecho un cartel a ambas, en el que se puede leer «Felicidades Jimena» y «Felicidades Abril». Kiko compartía hace unas horas emocionado estos carteles junto a un «feliz». Y es que no puede estar más orgulloso de las personas en las que se están convirtiendo sus hijas.

