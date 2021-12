Kiko Hernández ha aprovechado el fin de semana para disfrutar un poco más de sus hijas, Abril y Jimena. Normalmente pasa toda la semana en el plató de ‘Sálvame’ para trabajar, por lo que no duda en sacar algún hueco para pasar tiempo con sus pequeñas. Estos días ha encontrado el mejor plan de cara a Navidad y ha ido al Parque Warner para que sus hijas conozcan a Papa Noel.

El propio colaborador ha sido el encargado de compartir con todos sus seguidores el planazo: «Hoy tocaba visita con #santaclaus en @parquewarner para entregarle las cartas!!! Solo toca esperar unos días!!! #papanoel 🎁🎁🎁🎁🎁», ha escrito emocionado junto a una imagen en la que aparece posando junto a Papa Noel.



Lo que no ha compartido es el momento que seguramente han vivido sus hijas al conocer al protagonista. Y es que Kiko Hernández es bastante reacio a mostrar a sus hijas en las redes sociales. Pero sí que ha mostrado lo feliz que ha sido al ver a sus hijas disfrutar tanto en este mágico plan.

Kiko Hernández disfruta de un plan familiar de lo más navideño

Para la ocasión, Kiko Hernández se ha dejado ver con un look muy diferente al que nos tiene acostumbrados. Cada vez que va al plató de ‘Sálvame’, Kiko se decanta por ir en traje de chaqueta, pero aprovecha los fines de semana para llevar su ropa más cómoda. Para ir al Parque Warner, Kiko se ha puesto un pantalón de chándal, una sudedera con letras de colores estampadas y unas deportivas rojas.

No es la primera vez que se apunta a hacer un plan en la Warner con sus hijas. A las pequeñas parecen gustarle mucho el parque porque allí también estuvieron el Día de Halloween. «El mejor plan para los más pequeños y para los grandes también!!! Gran día!!! @parquedeatraccionesmadrid #halloween #amigos«, escribió ese día en sus redes sociales.

No para de hacer planes con sus hijas

Para él no hay nada mejor que pasar tiempo con sus hijas. El colaborador de televisión pasa mucho tiempo en el trabajo, por lo que cuando tiene huecos libres, no duda en invertirlo en sus hijas. Y no se queda en casa, no. Kiko Hernández es de los que investiga para llevar a sus pequeñas a conocer sitios y a vivir experiencias nuevas.

Hace apenas unos días, antes de que empezara la temporada de la Navidad, Kiko decidió llevarlas a la Casa Museo del Ratoncito Pérez. Lo hizo con Abril y Jimena, que ya tienen cuatro añitos. Un espacio mágico y muy especial que les permitió a las pequeñas conocer el lugar en el que se cuenta la historia del Ratoncito Pérez.

Para Kiko Hernández fue un plan de lo más mágico, ya que pudo volver a su infancia. Además, no hay nada como ver a tus hijas con cara de ilusión, algo que él mismo experimentó con la visita a este museo. Quedó tan encantado con la visita que no dudó en compartir algunas imágenes de los 35 minutos que duró la visita a este museo.