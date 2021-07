Kiko Hernández ha posteado una fotografía con Rocío Carrasco, imagen que ha recibido tanto apoyos como mensajes negativos en su Instagram.

Este 7 de junio ha sido un día muy esperado por todos los compañeros de ‘Sálvame’. Estaba previsto que recibieran a su nueva compañera, Rocío Carrasco, de quien se desconocía cuál sería su papel en el programa. Antes de que ella misma confirmara que va a ejercer de defensora de la audiencia, ha recibido el calor de muchos de ellos, entre los que destacaba Belén Esteban o Kiko Hernández. Este último era quien aprovechaba para decirle lo feliz que estaba con su llegada al espacio vespertino, tanto es así que incluso ha aprovechado para pedirle una fotografía en pleno directo. Aunque Rociito no se lo esperaba, ha aceptado la propuesta de su compañero sin dudarlo y ha posado junto a él, imagen que instantes después compartía él mismo en su cuenta de Instagram.

«Nueva compañera en @salvameoficial y yo feliz con esta incorporación», ha escrito junto a la fotografía que tantos comentarios ha conseguido en cuestión de minutos. Mientras hay muchos que aplauden esta foto y alaban el hecho de que haya pedido perdón públicamente a Rociito, hay otros que no entienden su posición. Aunque es cierto que ha alcanzado más de 50.000 likes en pocas horas, también llaman la atención los comentarios negativos que convierten esta en una de sus publicaciones más controvertidas. Kiko Hernández, por su parte, permanece impasible ante estas críticas y ya ha dejado claro que seguirá siendo fiel a sus pensamientos. Apoya dentro y fuera de las cámaras a Rocío Carrasco tras ver la docuserie de ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’, pues para él su testimonio era desgarrador.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kiko Hernández (@kikohernandeztv)

Kiko Hernández está muy feliz con el fichaje de Rocío Carrasco y no solo se lo ha hecho saber a través de sus redes sociales. Desde plató se ha dirigido a ella para repetirle en varias ocasiones que está encantado con que la cadena le haya dado esta oportunidad: «Hoy se ha hecho justicia. Hoy se ha hecho justicia con Rocío Carrasco. Ahora el otro está en Málaga comiéndose los mocos y ahora ella está trabajando y cobrando, claro, como nosotros, que aquí ninguno venimos gratis», ha comentado haciendo referencia a Antonio David Flores.

Si bien no es la primera vez que le pide disculpas públicamente, en esta ocasión ha hecho borrón y cuenta nueva con ella abriéndose en canal y opinando del infierno que le tocó vivir. «Después de ver la docuserie, tengo que decirte que yo sí te creo. Podría buscarme cualquier excusa para demostrar que he sido profesional pero ni he sido profesional ni he sido buena persona al llamarte mala madre. Y yo desde aquí aprovechando que te tengo delante, te quiero pedir de corazón y avergonzado perdón, que me perdonas por tantas tardes que he sido tan duro contigo, donde no he querido ver a una madre luchaba por sus hijos», ha relatado arrepentido.