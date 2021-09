Karlos Arguiñano ha revelado el delicado estado de salud de su hermana, que se encuentra luchando contra la leucemia. Él ha puesto su granito de arena

No están siendo buenos tiempos para Karlos Arguiñano y para su familia. El chef ha revelado que su hermana ha sufrido una recaída en su lucha contra la leucemia y por este motivo ha decidido donar médula, para ayudar tanto a ella como al resto de personas que están pasando por lo mismo. A pesar de que en televisión se dedica a animar a la gente, a entretener cocinando con sus bromas y sus chistes, una vez que llega a casa y se quita el delantal no está de buen humor. Y el motivo no es otro que la lucha de su hermana contra una enfermedad tan grave como es la leucemia.

Tal y como ha confesado Karlos Arguiñano durante una entrevista a la revista Pronto, el cocinero ha querido compartir que ha donado médula para ayudar a su hermana. «Mira, esta semana la he donado médula, que tiene leucemia. Ya lo hice hace 15 años pero ahora ha tenido un bajón«, ha asegurado explicando que le piden una gran cantidad de análisis para poder donar. Gracias a su buen estado físico, para Karlos Arguiñano no ha supuesto ningún problema a sus 73 años de edad. Sobre todo si es por el estado de salud de su hermana: «A mí el médico me dijo: ‘Karlos, sigue haciendo la vida que haces, porque estás de puta madre’. ¿Y eso gracias a qué? Al estilo de vida y la alimentación”, ha confesado al citado medio, recalcando la importancia de tener buenos hábitos.

El chef también ha hablado de lo difícil que fue la pandemia para su mujer

No es de lo único que ha hablado. También ha confesado cómo fue pasar los meses de confinamiento por culpa de la pandemia provocada por el coronavirus. Ha revelado lo difícil que fue pasar estos días en casa. Y es que aunque él se amoldó muy bien a la situación, para su mujer, María Luisa, no fue nada fácil. Así mismo lo ha revelado él: «Mi mujer ha estado meses sin salir de casa. La suerte es que no vivimos en un piso, sino en el campo y ha podido pasear porque tenemos huelga, gallinero, animales”, han sido sus palabras.

Ha hablado de la preocupación que ha tenido su mujer al estar alejada de los suyos, sobre todo de sus hijos y sus nietos. «Ha estado muy agobiada porque cuando tienes siete hijos y once nietos, te preocupas. Ella temía que la pandemia pillase a más de uno, pero por suerte a nadie de la familia nos ha tocado de momento«, ha confesado. A pesar de estos momentos tan complicados, Karlos Arguiñano saca fuerzas para seguir entreteniendo a los tele espectadores que cocinan junto a él todos los días. Y es que aunque hayan sido momentos difíciles, él siempre se muestra optimista.