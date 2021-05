Karina se confiesa con SEMANA en exclusiva y nos desvela el proyecto que tiene entre manos, una biografía que próximamente verá la luz.

A Karina, al igual que al resto de los mortales, la pandemia le ha derribado los planes como si de un castillo de naipes se tratara. Acaba de lanzar un single, pero ahora tan solo quiere pasar tiempo junto a sus hijas y sus nietos, su verdadera gasolina. Para la portada de su nuevo trabajo ha vuelto reinventarse y ha posado a lo Marilyn Monroe, una fotografía que dará mucho que hablar y cuya sesión de fotos te mostramos en primicia en SEMANA aquí. Sobre ello, sobre su desconocido proyecto y sobre los sinsabores de la vida hemos charlado con esta artista tan querida en nuestro país. Tan amable como siempre, la cantante nos ha concedido una entrevista exclusiva a esta revista.

PREGUNTA: ¿Cómo estás?

RESPUESTA: Con todo lo que hemos pasado me he librado de una bastante gorda, me he cuidado mucho y ya estoy vacunada de las dos dosis. Espero que todo se vaya normalizando poquito a poco. A ver qué tal se presenta el verano.

PR: ¿Cómo se plantea tu verano? ¿Mucho o poco trabajo?

R: De trabajo nada. No hay contrataciones, ni tampoco podría hacer una actuación de más de una hora porque llevo casi un año y medio sin trabajar y sin sobre todo tener un entrenamiento. Hay que empezar a ensayar, a caminar más de lo que camino para tener más fondo para cantar. Ahora mismo no me lo planteo. Además este verano se cumple un año desde que vi por última vez a mi hija Rocío que vive en Castellón y a mi nieto Iker el mayor…Entonces, nos vamos un mes allí con ellos.

PR: Prefieres aprovechar este año entonces para estar con tu familia ¿no?

R: Quiero centrarme en la familia que hemos estado mucho tiempo sin vernos. He estado muy solita, esa es la verdad. Ahora que tengo más oportunidad de estar junto a mis hijas y mis nietos quiero aprovechar para estar con ellos, en vez de trabajar.

PR: El confinamiento ha sido duro…

R: He estado sola. Una de mis hijas vive muy cerca de mí, a una calle de mi casa, pero aún así nos veíamos de lejos. Era durísimo…Hemos hecho videollamadas, pero es muy frío…por lo menos tienes la presencia que no es poco. He pasado las primeras navidades de mi vida sola y ha sido un poco duro.

PR: En esta etapa te has hecho influencer y te han ayudado mucho las redes sociales.

R: Sí. Tengo muchos seguidores gracias a Dios, no lo esperaba. La gente se ha volcado conmigo, me quieren mucho, me mandan muchos mensajes de ánimo y yo lo agradezco.

PR: ¿Han sido un refugio para ti?

R: Un poco sí. Las personas de mi edad, a los 74 años, lo hemos pasado solos y ha sido complicado. Yo me puedo valer por mí misma y salgo a hacer mis compras y me apaño mi casa, pero hay otros que son dependientes que lo han pasado peor que yo. No me puedo quejar mucho.

PR: ¿Te replanteaste muchas cosas durante la pandemia?

R: Sí, te replanteas cosas que antes no. Antes a lo mejor estaba inmersa en el trabajo y no le daba demasiada importancia a lo importante que es estar con tus seres queridos. En mi cabeza hay proyectos muy bonitos como mi biografía.

«Estoy preparando mi biografía»

PR: Cuéntanos más detalles sobre ello.

R: No sabemos todavía cómo y si será en libro o en miniserie. Ya hay un grupo de gente haciendo un trabajo muy bonito, ya se está haciendo. Quizá para octubre ya tenga más forma…Todavía no sabemos el formato. Queremos que sea una telemovie.

PR: ¿Nos vas a confesar cosas que no sabíamos de ti?

R: Sí, me voy a abrir. La biografía es para abrir mi corazón, es novelada y va a haber un poco de ficción sobre todo si se lleva a la telemovie. Dentro de esa ficción no habrá nada que no haya vivido, mi vida desde mi punto de vista desde que tuve uso de razón en Jaén, de mis padres, de mis hermanos, de cuando llegué a Madrid de pura casualidad y entré en el mundo artístico. Me encontré un regalo muy bonito y cosas menos bonitas.

«No he tenido un hogar estable»

PR: ¿Qué balance haces de tu carrera y de tu vida?, ¿Has tenido la vida que querías tener?

R: En una parte sí porque nadie me obligó a hacer una carrera musical, la música me ha acompañado en los momentos difíciles y alegres y es cierto que siempre he hecho lo que he querido. Pero también es verdad que como mujer no he tenido un hogar estable. No sé si renunciar, pero no lo he tenido.

PR: ¿Y de las actuaciones en vivo?

R: Me las estoy replanteando mucho porque no tengo muchas ganas de volver a hacer maletas, volver a la carretera, al avión, al tren. Por el momento no, a la vuelta del verano ya te diré. He cantado mucho, me he recorrido mucho mundo y, aunque siempre te quedan cosas por hacer, lo que tenía que hacer ya lo he hecho con creces. Ahora quiero una vida tranquila, sentarme y contemplar el mar, las nubes y disfrutar de mis nietos cuando vengan a verme. A mi ellos me dan la vida.

PR: Eres una abuela muy moderna, ¿no?

R: (Ríe) Eso me dicen ellos. Me dicen eres una ‘abu’ súper moderna. Me alegra estar con ellos.

PR: Con el festival de Eurovisión tan reciente ¿te vienen muchos recuerdos a la cabeza?

R: Tengo unos recuerdos de Eurovisión muy bonitos. Antes de celebrarse el festival se hizo un concurso en TVE que se llamaba ‘Pasaporte a Dublín’ y allí estuvimos compitiendo grandes figuras como Rocío Jurado, Encarnita Polo, Nino Bravo, Junior...Muchos cantantes de la época que en aquel momento vendíamos muchos discos. Participé y el público me apoyó.

Karina: «Soy de las pocas personas que recuerda Eurovisión con mucha alegría»

PR: ¿Qué recuerdo tienes de este festival?

R: Soy de las pocas personas que lo recuerda con mucha alegría. Hay muchos compañeros que no quieren saber nada cuando le hablan de Eurovisión, pero para mí fue precioso. Grabé una canción en diferentes idiomas, viajé por toda Europa. Fue muy importante…Me hice gran parte de América con ‘En un mundo nuevo’.

PR: Ahora has posado muy sexy para tu portada del single ‘Noche de ronda’ en bachata ¿Cómo ha sido esa sesión de fotos?

R: Por fin vemos a una Karina adulta que ya era hora. Si no lo hago en esta época se me pasa el arroz, aunque ya lo tengo un poco pasado (ríe). Antonio Montiel tuvo la deferencia de maquillarme, me hizo una sesión de fotos, me maquilló él y me peinó un peluquero que es amigo mío. Son fotografías que quedarán para la posteridad. Son fotografías muy bonitas y muy elegantes. Estoy envuelta en una sábana y eso da mucho para la imaginación.

PR: ¿Te dio pudor?

R: No, que va. Estábamos entre amigos y en ningún momento hice ninguna barbaridad. Entré en el baño y salí con la sábana. Una de las fotografías ha servido para el single que ha quedado muy bien. Confiamos en que suene…

PR: ¿Hay tiempo para el amor?

R: Ya no tengo ganas. Mis años de amores ya se pasaron, he tenido momentos muy bonitos en mi vida y muy duros también. Tengo dos hijas que son dos soles y tres nietos que me tienen loca. No tengo tiempo para novios, además, ya me he hecho a mis tiempos. Me he hecho un poco perezosa, yo quiero salir cuando quiero y arreglarme cuando tenga ganas.