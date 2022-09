Julia Otero acompaña esta nueva noticia con una foto en la que aparece vestida de manera informal, con chaqueta vaquera, blusa estampada y gafas de sol. Después de un año y medio, sale poco a poco del bache con la mejor de sus sonrisas.

Fue el 22 de febrero de 2021 cuando Julia Otero anunció a través de su programa radiofónico en Onda Cero, Julia en la Onda, que padecía cáncer de colon. Ha pasado ya un año y medio de aquel fatídico día, que dio comienzo a un duro proceso de tratamiento en el que ha puesto todo de su parte para recuperarse lo antes posible. Las sesiones de quimioterapia han debilitado sus fuerzas físicas, pero no su estado de ánimo. «La quimioterapia es un veneno, es un veneno controlado. El buen oncólogo es el que te lleva al borde del abismo, porque, cuanto más al borde estés, más duro le estás dando al tumor. Hay gente que no tolera todas las sesiones de quimioterapia. Yo aguanté las 9 cómo una jabata», ha explicado.

El tratamiento le produjo consecuencias físicas: «Te salen yagas en la boca, no puedes comer bien, todas las mucosas del cuerpo están en carne viva… Afortunadamente, el pelo se me cayó muy poquito«. También sufrió secuelas psicológicas: «En la segunda, la tercera o la cuarta sesión estás pensando: ‘ahora viene que ya no comes, ahora que ya no duermes… ahora viene que prefiero morirme. Llega un momento que dices qué más da estar vivo o muerto». A lo largo de todo este tiempo ha contado con el apoyo de su pareja, Josep Martínez, y su única hija, Candela Otero (23), ambos médicos. Sus amigos, compañeros de trabajo y su legión de fans en las redes sociales tampoco la han dejado de lado.

El posible regreso de Julia Otero a TVE

Durante meses, Julia Otero ha estado alejada del trabajo ó temporalmente de las ondas pero regreso al trabajo el pasado mes de enero. Además, según adelantó ‘Voz Pópuli’, podría regresar a Televisión Española. Tras la noticia de la dimisión de su presidente, José Manuel Pérez Tornero, se ha sabido que el Consejo de Administración de RTVE debatiría el posible regreso a La 1 de la periodista. Una vuelta que se produciría de la mano de La Coproductora, la empresa audiovisual que fundó José Miguel Contreras, uno de los creadores de La Sexta. El contrato, según el citado medio, rondaría los cinco millones de euros. De momento, ni la cadena ni la comunicadora han confirmado esta noticia.