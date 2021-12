Julia Janeiro y su nuevo novio, Tommy Rossi, han disfrutado en la capital este fin de semana de un plan muy especial para ellos. La hija de Jesulín de Ubrique parece encontrarse en su mejor momento sentimental y está olvidándose de su pasado con Brayan Mejía o Álex Balboa. Apostando por el relax en un bar, especialista en cachimbas, la influencer ha aprovechado para desconectar y pasar tiempo con su pareja, con el que parece encontrarse de maravilla. La joven se ha refugiado en él tras la tormenta mediática, un futbolista con el que ha encontrado la estabilidad sentimental. Si bien todavía no han compartido ninguna foto juntos, ambos han sido pillados en varias ocasiones, lo que demuestra que ya no esconden su historia de amor. De momento, han preferido no mostrarse cariñosos en público, pero sí han sido pillados como, por ejemplo, en partidos de él, donde Julia no falla como público.

Para este plan desenfadado, Julia Janeiro y Tommy optaron por un look muy deportivo. Ella, acostumbrada a los outfits de este estilo, volvió a un lucir un ajustado conjunto color lila que destacaba por su crop top, pues con él presumía de espectacular figura y un abrigo negro con el que intentaba capear el frío. Mientras tanto Tommy Rossi portaba un pantalón negro corto, unos calcetines blancos muy largos, una gorra y un abrigo ideal para esta época.

Vídeo: Europa Press

Quizás cansada de ciertos mensajes, Julia Janeiro ha tomado la drástica decisión estos días de desactivar sus comentarios. Ya ningún usuario puede postear nada en sus fotos en su red social de Instagram, lo que hace muchos cercano su perfil. Sin previo aviso, la hija de María José Campanario no da opción a ninguno de sus followers para que opinen sobre sus instantáneas o sobre su vida, dos prohibiciones que no han gustado a todo el mundo. Mientras tanto ella continúa activa en el universo 2.0, donde posteaba hace solo unas horas una frase que resume el momento que está viviendo. «Nuestro amor permanecerá real y verdadero», escribió la influencer en sus stories.

Sobre lo que apenas se ha querido pronunciar Julia es sobre su nuevo hermano. Aunque tanto ella como su familia están muy ilusionados ante la llegada del nuevo miembro a la familia, ella no ha querido dar declaraciones al respecto. Solo ha agradecido los mensajes de enhorabuena, pero prefiere vivir este inesperado momento en silencio. Y es que el embarazo de María José Campanario ha sido un auténtico bombazo en la crónica social, ya que nadie imaginaba que ella y Jesulín iban a lanzarse de nuevo a la paternidad 20 años después de su boda.