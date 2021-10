Tal y como ha podido comprobar SEMANA, Julia Janeiro ha roto en redes sociales con su pareja, el futbolista Brayan Mejía.

Julia Janeiro nada más cumplir 18 años fue fotografiada junto a su chico, Brayan Mejía. Parecían tener una relación estable y ella estaba muy ilusionada, pero de repente en el mes de agosto borró cualquier rastro de su relación con él en sus redes sociales. En su perfil no quedan imágenes de la pareja y esto solo hizo saltar las alarmas sobre una posible crisis sentimental entre ellos. Ahora, hay dos detalles que confirman su ruptura. Una de ellos la imagen que ha compartido el defensa junto a una misteriosa chica junto a un emoji de un osito y otro que Julia y Brayan ya no se siguen en sus respectivas cuentas de Instagram. Tal y como ha comprobado la revista SEMANA, han dejado de ser amigos en el universo 2.0, lo que deja claro que su ruptura no ha sido del todo amistosa.

Tras varios baches este verano, Julia y Brayan han decidido tomar caminos por separado. Su relación ha sido muy intensa, pero no han podido superar esta crisis y su historia de amor ha terminado. Aunque era habitual verles pasear por las calles de Madrid y demostrarse su amor, la relación de Brayan y Julia Janeiro forma parte del pasado. El futbolista sigue adelante con su vida, al igual que la hija de Jesulín, quien sigue activa en su red social. Eso sí, evita salir acompañada de amigas o familia, aunque en alguna ocasión ha hecho una excepción. Ejemplo de ello cuando posó junto al torero durante una merienda con la que aprovechó para gritarle todo lo que le quería.

Si bien la propia Julia Janeiro se ha definido como impulsiva, todo apunta a que esta vez no tiene vuelta atrás. La influencer aseguró hace unas semanas que era consciente de que «debía controlar sus impulsos y pensar las cosas antes de hacerlas», aunque había logrado mejorar algún aspecto de su personalidad. En concreto, eliminar parte del orgullo y rencor, un paso que ha dado y que, sin duda, le da mucha tranquilidad. Fue solo hace unos meses cuando la hija del torero abrió sus redes y consiguió en un tiempo récord un gran número de seguidores. Tanto es así que en la actualidad cuenta con casi 200.000 followers que permanecen pendientes de los cambios de su vida.

Justo cuando los rumores sobre una ruptura sonaban con más fuerza, Julia Janeiro intentó zanjar la polémica. Fue a principios de agosto cuando de manera sigilosa compartió una fotografía de su gato a través de la que desmintió que estuviera soltera. «Me quiere quitar el novio», escribió. Semanas después de aquello, este medio puede confirmar que Brayan y Julia Janeiro ya no son amigos en las redes sociales, una ruptura que se traslada al mundo real. Ambos se han marcado un unfollow, lo que demuestra que han iniciado vidas por separado. Él, por su parte, ha desactivado los comentarios en sus redes sociales, quién sabe si evitando que nadie opine acerca de su nuevo estado sentimental.