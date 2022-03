Juana Acosta ha sentado en el plató de ‘Las tres llaves’, de TVE, para presentar su último trabajo, la película ‘Llegaron de noche’. En su entrevista con María Casado ha recordado «la peor pesadilla que te puede pasar». La actriz colombiana perdió a su padre cuando tenía solo 16 años.

«No hay nada más injusto que un asesinato»

«Fue muy duro. Es algo que te rompe la vida en dos. A mí me la rompió la vida en dos, a mí y a mi familia. Es algo que no te esperas en absoluto y que te marca para toda la vida. Una de mis grandes heridas es lo injusto, que me saca de mis casillas. Entiendes que no hay nada más injusto que un asesinato. Y más con un padre tan excepcional. Y mi padre era una persona extraordinaria. Era un honre tan bello por dentro como por fuera. Era un tipazo guapísimo, hermoso, con un sentido del humor extraordinario, con una generosidad de otro planeta. Era un ser muy amado».

«Fue muy injusto. Tenía 51 años y yo tenía 16 años. Era muy joven y me tocó vivir eso. Fue horrible. Pero hoy en día, a mis 45 años, pienso que a todos nos toca vivir cosas duras en la vida. A unos más que a otros», añadía.

La colombiana ha confesado que, tres décadas después, ha logrado transformar el dolor a través de su oficio. «Mi herida la he convertido en arte y en poesía», ha expresado. «Cuando recibí esa llamada estaba lista para ir a clases de danza. De manera inconsciente, la violencia castró esa gran vocación. Yo iba para bailarina. De pronto no volví a tener el impulso de bailar, no me quise poner esa ropa nunca más».

Cuando pasó esa «tragedia» Juana Acosta estaba estudiando en el Liceo Francés de Cali. Después de aquello pasó «una fase de tristeza profunda en las que no tenía ganas de nada. Y entre eso, no tenía ganas de bailar. Pero no era consciente de que no quería bailar porque había recibido la noticia cuando iba a recibir mis clases de baile». Ahora, «31 años después», Juana ha «sentido la necesidad de volver a bailar» nuevamente.

Juana Acosta asegura que ha «retomado la terapia»

«He retomado la terapia ahora. Todo este proceso de este último año me ha removido y de alguna manera me levantaba por la mañana con una pesadumbre que no me gustaba y pensaba que era importante volver a revisar estos asuntos», ha admitido.

La artista habló del fallecimiento de su padre en Mi Casa es la Tuya. Alí le contó a Bertín Osborne que esta desgracia la había hecho madurar muy rápido cuando todavía era una adolescente. «Apareció muerto, había varias versiones de lo que pudo haber pasado, pero tampoco nos pusimos a indagar demasiado. Yo siempre digo que mi infancia fue muy feliz, pero cuando llegó esa época es como si yo hubiera vivido en una burbujita y, de repente, la pincharon y caí duro al suelo», le contaba al presentador a sobre la muerte de su padre, que llegó en unos años de plena escalada de violencia de las FARC, además de los enfrentamientos entre los diferentes cárteles de la droga del país.

Su padre, asesinado en Cali a los 51 años

«Mi padre era un ser extraordinario, con una calidad humana enorme. Era el más guapo de Cali, todavía muchas señoras me paran cuando vuelvo allí y me dicen: ‘Juanita, tu papá era el hombre más bello de Cali’. Paraba el tráfico, volvía locos a hombres y a mujeres. Tenía una voz ronca, unos ojos verdes, iba siempre bien vestido…», ha relatado Juana Acosta en una entrevista a ‘El Mundo’ durante la promoción de El perdón, la obra de teatro con la que arrancó el pasado mes de enero.

«El entierro de mi papá fue multitudinario. Él se casó cuatro veces. Ese día estaban las que fueron sus cuatro esposas y había otras tres o cuatro que lloraban como Magdalenas y ninguno de mis hermanos sabíamos quiénes eran. Nos preguntábamos por qué estaban tan tristes esas señoras. Él era un tipazo», decía al citado diario.

“Vengo de un país al que amo profundamente pero que lleva muchos años derramando sangre. Han sido años de terapia y de tomar una decisión», recordaba recientemente Juana Acosta en ‘El Hormiguero’. Al drama familiar se suman otros dos tristes acontecimientos: “Tenía dos hermanos y el mayor se quitó la vida y al menor lo secuestraron”.

«Han sido años de terapia»

La actriz cree que acudir a terapia ha sido fundamental para superar los momentos más dolorosos de su vida: “Es una decisión de qué hacer con eso, si seguir perpetuando la violencia o cortar. Y no es fácil cortar. Han sido años de terapia”.

Te interesará saber...