Hablamos con Juan Muñoz después de que él y José Mota hayan enterrado el hacha de guerra públicamente y nos confirma que ha existido una conversación lejos de las redes.

José Mota y Juan Muñoz. En una entrevista exclusiva concedida a SEMANA Juan tildó al que fuera su compañero de ‘Cruz y Raya‘ Twitter. Los últimos días la crónica social ha tenido dos claros protagonistas:. En unaconcedida aJuan tildó al que fuera su compañero de ‘ de «mala persona» y de «solo interesarle el dinero» , unas declaraciones incendiarias tras las que se hizo pública su enemistad. Catorce años después de que el dúo cómico se extinguiera y ante estas palabras tan duras, Mota prefirió permanecer en silencio. Una postura que hizo reflexionar a Juan Muñoz, pues, tal y como se ha podido ver este fin de semana, ambos humoristas han enterrado el hacha de guerra. El cómico ha pedido perdón públicamente a Mota a través de un vídeo en sus redes sociales, mensaje al que no ha dudado en responder José Mota en su cuenta de «Te aseguro que todos los años que hemos compartido juntos están muy por encima de todo esto. ¡Un gran abrazo!» , ha dicho aceptando sus disculpas. Pero, ¿cómo está todo entre ellos en este momento?, ¿Han podido hablar en privado? y, sobre todo, ¿cómo se encuentra Juan después de abrirse en canal ante sus seguidores? SEMANA tiene respuesta a todas estas preguntas después de charlar con él.

Con poco tiempo debido a una reunión profesional, Juan Muñoz atiende muy amablemente a SEMANA. No han sido unos días fáciles para él, pero su intención es la de mirar hacia adelante. A pesar de que desde la muerte de su madre Juan está muy triste, trata de afrontar su futuro con optimismo. «Estoy bien. Ya está todo aclarado. Hemos aclarado nuestras desavenencias y mi mal rato ya está aclarado con él. Está todo bien dentro de un orden y seguimos felices y contentos dentro de lo que queremos estar», comienza diciendo en conversación telefónica con esta revista. Un instante en el que aprovechamos para saber si ha existido una charla privada entre ellos, alejada de las redes sociales, cuestión a la que responde de manera afirmativa. «Sí, afortunadamente ya está todo bien», dice sin querer entrar en detalles. Opta por no desvelar los entresijos de esa conversación, no obstante, su entorno nos cuenta que el hecho de que José Mota aceptara sus disculpas le pilló completamente por sorpresa. Juan Muñoz es consciente del dolor que le han producido sus ataques al cómico, por lo que ha intentado por todos los medios resarcir su error.

Sus reproches hacia Mota se produjeron, según él mismo, después de «cuatro copas», por lo que afirma estar muy arrepentido. No recibir el pésame de Mota después de la muerte de su madre, le hizo estallar y decir cosas muy desafortunadas, dice el humorista. Si pudiera volver al pasado lo haría, pero al saber que no es posible solo le queda pedir perdón. No se muestra orgulloso de estas declaraciones e insiste en que esta etapa para él está siendo muy difícil. Juan estaba profundamente unido a su madre, figura a la que añora a cada momento. «Me cuesta vivir sin ella», dice. Tiene motivos más que suficientes para centrarse en su futuro y ahora hay varios proyectos profesionales que le mantienen muy ilusionado. «Estoy muy centrado en el trabajo. No estoy feliz porque estoy con el bajón del fallecimiento de mi madre porque hace muy poco que murió. Me está costando superarlo», desvela a SEMANA.