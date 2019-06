6 Le ha ‘echado la culpa’ al peluquero

«Creo que Juan Miguel no facilitó nuestra relación y sí que he echado de menos que mostrara un poco de respeto hacia mí, pasé un embarazo muy malo y un parto difícil. Me diagnosticaron diabetes y me costó mucho recuperar mi peso, pero él me decía que tenía que adelgazar más», dijo la cantante en una entrevista.