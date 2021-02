Galiacho ha confesado la cita que Terelu Campos le ha propuesto después de que se rumorease que podrían ser pareja. Un cocido madrileño está en juego, quizá no sea el menú más romántico, pero es que ellos tampoco son la pareja más típica. Así se divierten al hablar de esto

Desde hace unas semanas, la buena sintonía entre Terelu Campos y Juan Luis Galiacho traspasa la televisión. Las bromas entre ambos en el plató de ‘Viva la Vida’ pronto ha dado el paso a que se especule sobre un tonteo entre los protagonistas, algo con lo que han llegado a jugar demostrando que su amistad es fuerte y que no les importa que les acerquen tanto que incluso se llegue a pensar en que podrían ser pareja. Ambos están solteros y eso ya es suficiente como para colocarles en el mismo camino, algo a lo que no se niega el propio Galiacho, que afirma sin temor que no se cierra a nada con su amiga, incluso a iniciar un romance: “Nunca se sabe. Yo estoy abierto a todo y ella también”, asegura el periodista en conversación con ‘Europa Press’, haciendo la bola del rumor aún más grande.

Vídeo: Europa Press

Eso sí, parece que Juan Luis Galiacho se está divirtiendo con esta trama que se ha creado en torno a él y Terelu Campos. Tanto es así, que no duda en bromear al respecto, asegurando que tras el test de compatibilidad que se hicieron y que demostraba que formarían una preciosa pareja, la hija de María Teresa Campos le propuso una cita, con un cocido madrileño como plato principal. ¿Qué respondió él a tan romántica proposición? Vea el vídeo que, entre tanto humor, bromas y jueguecitos, quizá surja algo y triunfe el amor. Por ahora es difícil planteárselo, pero nunca se sabe y ni tan siquiera ellos cierran la puerta a esta posibilidad, por lo que no seremos nosotros quienes le corten las alas al amor.