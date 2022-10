Solo hay que ver la docuserie de Tamara Falcó, ‘La Marquesa’, para darse cuenta de la increíble relación que la hija de Isabel Preysler tiene con Juan Avellaneda. El diseñador de moda la acompaña en varias ocasiones hasta la finca El Rincón para ayudarla con la reforma. Además, es uno de los invitados a la cena que se organiza allí en el último capítulo. El hecho de que Tamara haya estado de actualidad en los últimos días por culpa de sus polémicas declaraciones en México ha hecho pensar en él. Se desconocía el motivo por el que no había dado el paso de hablar y de defender a su gran amiga.

El diseñador de moda da la cara por fin por Tamara Falcó

Sin embargo, hace unas horas, Juan Avellaneda se ha dejado ver por las calles de Madrid. El diseñador de moda no ha dudado en desvelar por fin lo que piensa y ha dado la cara por su amiga, consciente de que atraviesa un momento complicado: «Yo creo que está muy clara nuestra posición. Tamara siempre ha estado en eventos que está clara mi posición sexual y ha estado siempre apoyándome. Para mí no tiene ningún sentido esas cosas. Obviamente se ha sacado de contexto», ha declarado con una actitud nerviosa.

Insiste en varias ocasiones que cree que no hay que preguntar más acerca de este tema: «Este tema yo creo que no hace falta darle más bombo, ya está». Además, Juan Avellaneda se justifica y deja claro que él no tenía que decir nada de manera pública: «Yo si tengo que hablar de algo, lo hablo, como todo en mi vida privada, lo hablo con los amigos en mi vida privada. No tengo que estar diciendo nada. Mi condición sexual la sabe todo el mundo, Tamara siempre me ha apoyado, siempre ha estado ahí. Para mí, me sorprendía». Antes de coger un coche, Juan ha querido destacar el apoyo que siempre ha recibido por parte de su amiga: «Obviamente, es que, por favor, si Tamara fue la primera persona que me dio la enhorabuena por casarme. No tiene ningún sentido todo lo que se ha dicho».

Asegura que Tamara Falcó siempre lo ha apoyado

Después de días muy duros, Tamara tuvo que utilizar sus redes sociales para defenderse. No dudó en lanzar un comunicado para que se acabaran las acusaciones: «Desde hace unos días se me ha acusado de ser homófoba. Nada más lejos de la realidad. La palabra desviaciones hacía referencia a comportamientos que mi ex tenía y que no estaban alineados con mi forma de entender la vida en pareja. Mi ruptura no es un tema del que quiera volver a hablar en público y siento tener que mencionarlo para hacer esta aclaración. Igualmente y aunque no fuera esa mi intención pido perdón a cualquier colectivo que se haya visto atacado por mis declaraciones. Reitero que jamás desearía el mal a nadie y menos aún incitaría al odio», rezaba el escrito de Tamara Falcó.