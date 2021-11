Juan Avellaneda está de enhorabuena. Y es que el 2022 será un gran año para él y su pareja, Sergio Corbera. El diseñador de moda y estilista acaba de anunciar que su boda se celebrará el próximo otoño, haciendo coincidirla, o al menos lo intentará, con la celebración de su décimo aniversario con su pareja. Así lo publica en primicia Vanitatis.

Cuando cumplen 10 años de relación es en el mes de octubre, por lo que la pareja podría organizar su boda para este mes. De esta forma, darán un paso más en su relación después de tantos años juntos. Por ahora no tienen una fecha cerrada para celebrar este enlace, tal y como comenta el medio anteriormente citado.

Lo cierto es que será una boda a la que acudan muchos rostros conocidos de nuestro país. Aunque es una pareja bastante discreta y que trata de pasar totalmente desapercibida, tanto Juan como Sergio contarán con una lista de invitados de excepción y que son bastante reconocidos en nuestro país.

Juan Avellaneda se casará con su pareja el próximo otoño

Haciendo gala de su hermetismo, según explican fuentes cercanas a la pareja, Juan y Sergio se comprometieron a principios del mes de noviembre durante una escapada que hicieron a Roma. Juan Avellaneda no ha hecho mención sobre este paso tan importante, pero sí que nos dejó ver imágenes de él mismo en la ciudad italiana.

Y es que es una ciudad tan increíble que no dudaron en prometerse allí. En las calles de la ciudad, la pareja se intercambió unos anillos. De hecho, el de Juan no pasó desapercibido para Tamara Falcó, que durante la fiesta de su 40º cumpleaños, que tuvo lugar la pasada semana, la hija de Isabel Preysler le preguntó por este complemento.

El anillo de compromiso ya lo muestra en sus redes sociales

Aunque no ha hablado directamente de su compromiso, Juan Avellaneda no esconde el anillo con el que le sorprendió su pareja durante la pedida. Se trata de una alianza de oro blanco con diamantes. Para grabar sus Stories en las redes sociales, donde cuenta con más de 297.000 seguidores, lo enseña orgulloso. Y no es para menos, ya que es espectacular.

Espectacular será también la lista de invitados a esta boda. Y es que el trabajo de Juan Avellaneda le ha permitido conocer a personas muy reconocidas en España. Además, su paso por ‘MasterChef Celebrity’ hizo que sumara a esta lista personajes reconocidas de la pequeña pantalla. Entre ellas a Tamara, con la que mantiene una increíble amistad. Tampoco faltará a su boda Nieves Álvarez, con la que acude con asiduidad a diferentes eventos públicos o desfiles.

Mientras llega el momento en el que Juan Avellaneda confirme esta bonita noticia con todos nosotros, podemos imaginarnos no solo la lista de invitados, sino todos los detalles de la boda, en la que seguramente no falte nada. Y es que el diseñador de moda es también estilista, por lo que se le dará muy bien todo lo que tenga que ver con organización de eventos.