Tal y como pudo saber SEMANA en exclusiva este viernes, José Ortega Cano tuvo que ser ingresado de urgencia en un hospital de Madrid el pasado jueves por una obstrucción intestinal. Horas después de que su hija, Gloria Camila Ortega, diera el último parte de salud de su padre, el diestro ha recibido el alta hospitalaria.

José Ortega Cano ha evolucionado favorablemente y ha recibido este sábado 15 de enero alrededor del mediodía el alta hospitalaria. El diestro abandonaba el hospital en coche y lo hacía acompañado de su mujer, Ana María Aldón. A pesar de que no han dado ningún tipo de declaración, lo cierto es que a través de las imágenes publicadas por Europa Press podemos ver visiblemente más recuperado al padre de Gloria Camila Ortega y no dudaba en levantar el pulgar a la prensa para indicar que estaba mucho mejor.

Tras este bache de salud, José Ortega Cano recogía el mismo todos los documentos pertinentes a su ingreso y se dirigía por su propio pie al coche en el que le esperaba dentro la colaboradora de ‘Viva la vida’ y han puesto rumbo a su domicilio familiar. Vea el vídeo para conocer los minutos posteriores a que el diestro recibiera el alta hospitalaria.

No han sido unos meses fáciles para José Ortega Cano, quien en los últimos meses ha visto resentida su salud después de que diera positivo en coronavirus. En concreto, el pasado mes de junio, el diestro pasaba por quirófano después de que una prueba médica rutinaria saliera negativa y le obligara a operarse del corazón. Durante semanas, Ana María Aldón no ha dudado en mostrar su preocupación hacia la salud de su marido y se venía abajo al pensar en que no sabían de donde venían sus continúas bajadas de tensión y cansancio. Ahora, toca recuperarse en casa y el diestro está en las mejores manos.