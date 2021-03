José Ortega Cano se ha encontrado con dificultades de salud tras superar el coronavirus. Está sometiéndose a pruebas médicas para descartar males mayores. Así lo cuenta el propio torero. Vea el vídeo:

Vídeo: Europa Press

José Ortega Cano creía que lo peor había quedado atrás cuando comprobó que el test de antígenos le informaba que ya había superado el coronavirus. No obstante, el torero se enfrenta ahora un nuevo problema de salud, como así ha publicado este miércoles la revista SEMANA en exclusiva y que él mismo ha confirmado. La salud del maestro preocupa mucho a sus seres queridos y es que después de superar la Covid-19 se ha encontrado con unos molestos dolores persistentes en el estómago que no le dejan retomar la ansiada normalidad tras el miedo que supuso que tanto él como su familia dieran positivo en coronavirus.

José Ortega Cano confirmó a SEMANA en exclusiva que su salud se ha visto resentida por el paso del virus por su organismo. Lo mismo que ha hecho ahora cuando ha atendido a los reporteros a pie de calle, preocupados por conocer si ha encontrado cierta mejoría en su recuperación. El diestro ha confirmado que no está del todo bien, que por eso está confiando su salud en los profesionales médicos, que se afanan ahora en encontrar el mejor tratamiento para solventar sus dolores y para tenerlo todo controlado.

“En el estómago he tenido ciertas dificultades ahí unos días hasta que hemos ido al médico, me han hecho unas pruebas y afortunadamente no tengo nada. No tengo nada que pueda crear un problema”, asegura José Ortega Cano que, pese a todo, continúa con los dolores de estómago que ha preocupado no solo a su familia, sino también a los médicos que han seguido su caso. Vea el vídeo para conocer cómo explica el torero esta delicada situación, además de responder a su posible participación en un reality o valorar el desempeño de su hija Gloria Camila en su nueva faceta como actriz. ¡Dale al play!