Ortega Cano ha visitado a su hijo, José Fernando, en el centro en el que trata sus adicciones y desvela cómo le ha visto, pero se reserva el día de su salida. Vea el vídeo en el que el torero habla de la recuperación de su hijo tras 4 años de ingreso

José Fernando Ortega aún permanece ingresado en un centro en el que trata de superar sus adicciones. Lleva ya cuatro años en tratamiento y todo hace apuntar a que el joven ya se encuentra más cerca de su recuperación. A la espera de que este decisivo momento se materialice, su padre, José Ortega Cano, continúa siguiendo su progreso con constantes llamadas no solo a su hijo, también al equipo de profesionales que trabaja con él, así como con visitas al Centro San Juan de Dios, situado en la localidad madrileña de Ciempozuelos, en el que trata sus males. Así lo ha vuelto a hacer el diestro, que ha estado en la mañana de este lunes disfrutando de una visita en la que ha podido testear cómo se encuentra su hijo y así insuflarle fuerzas de cara a su esperada salida.

Vídeo: Europa Press

Eso sí, José Ortega Cano no quiere aventurarse a decir una fecha exacta en la que su hijo pueda recuperar las herramientas necesarias para asegurar el éxito del tratamiento en el exterior. Su salida del centro psiquiátrico se antoja próxima, pero no aún no quieren compartir un día concreto. Lo que no tiene reparos en acercar al público el torero es cómo ha visto a su hijo tras estar unas horas junto a él.

Eso sí, al salir el delicado tema sobre las declaraciones de Rocío Carrasco tras su decisión de contar su verdad le pese a quien le pese, Ortega Cano se muestra más cauto. Sabe que todo lo que diga puede ser utilizado en su contra y no desea mezclar cuestiones, menos después de disfrutar de un preciado tiempo junto a su hijo. Vea el vídeo para conocer cómo está José Fernando, en palabras de su orgulloso padre.