Clara Lago ha sido pillada besándose y en actitud muy cómplice con José Lucena, un cordobés que además de ser actor es también empresario.

Clara Lago y Dani Rovira formaban una pareja excelente. Los actores estuvieron 5 años juntos, siendo ella su apoyo más férreo en su lucha contra el cáncer. Esta situación les unió a pesar de ya no estar juntos y es que, aunque su historia de amor haya terminado, lo que sí se ha creado es una amistad a prueba de bombas. Eso sí, cada uno ha seguido haciendo su vida y, prueba de ello, que la actriz haya sido pillada besándose con un artista con el que está muy ilusionada. Él es José Lucena y, además de ser actor y músico también es empresario, ya que es socio y fundador de varios locales de hostelería en Madrid.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jose Lucena (@joselucena__)

Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado sobre el momento sentimental que viven, sí que se puede ver a estos dos jóvenes muy felices el uno con el otro, lo que demostraría que, a pesar de llevar poco tiempo, lo suyo va viento en popa. Nacido en Córdoba, José ha participado en diferentes producciones de teatro y ha tenido relaciones con otros rostros conocidos como es el caso de Andrea Molina, hija de Lydia Bosch y Micky Molina, un romance que ya forma parte del pasado. Ha sido tras estar algunos meses en América del Sur cuando ha sido vista junto a él de la mano, dándose arrumacos y compartiendo tiempo con amigos, lo que refleja que están muy a gusto cada vez que tienen tiempo de estar juntos.

En sus redes sociales el joven postea tanto imágenes profesionales como de su vida más íntima, no obstante, en ninguna de ellas aparece Clara Lago. La actriz y José Lucena todavía no se han atrevido a posar en sus redes sociales, pero sí que se siguen mutuamente, detalle que evidencia que no tienen nada que esconder. Feliz con el momento personal que está viviendo, Clara sigue adelante con los proyectos que le unen todavía a su ex. Ambos están muy volcados en la Fundación Ocho Tumbao, cuyo objetivo es «conseguir recursos y dar visibilidad a asociaciones que luchen por personas, animales y medioambiente».

Muy volcada en su trabajo y tras unos meses difíciles como el resto de españoles, Clara Lago trata de volver a la normalidad junto a sus seres más queridos. Si bien se desconocía que su corazón estaba de nuevo ocupado, en este momento se demuestra que la intérprete vuelve a creer en el amor y lo hace junto a alguien que entiende muy bien su profesión de actriz. Tanto que trabaja en el mismo campo que ella y que es capaz de comprender sus ausencias debido a compromisos profesionales, lo que podría ayudarle a que esta unión vaya para adelante.