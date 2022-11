La amistad entre dos colaboradores habituales de Mediaset, Jorge Pérez y Alba Carrillo, parece haber traspasado ciertos límites. Ambos coincidieron en la fiesta de empresa de la productora ‘Unicorn’ donde se dejaron ver en actitud muy cómplice. La reacción del ex Guardia Civil no se ha hecho esperar y se ha derrumbado por completo en directo. También ha decidido abandonar el programa ‘Fiesta‘ para acudir al lado de su mujer quien estaba sobrepasada por el aluvión de mensajes que estaba recibiendo tras saltar la noticia.

«He estado hablando con mi mujer. Lo más acertado es que me vaya a casa, una vez dadas las explicaciones que como personaje público tenía que dar. Solo quiero dejar claro que entre Alba y yo no ha pasado absolutamente nada. Yo estoy afectado porque para mí ha sido un tonteo que se ha ido de las manos. De ahí mi dolor», afirmaba visiblemente afectado Jorge Pérez antes de abandonar el programa y después de haber hablado con la directora.

La preocupación de Jorge Pérez por su mujer

El ganador de ‘Supervivientes 2020’ ha mostrado un gran desasosiego por su esposa, Alicia Peña, con quien es padre de cuatro hijos. «Mi mujer está desbordada y es momento de que esté con ella. De que curemos esto juntos». Asimismo ha reconocido que ella estaba «decepcionada». «No es para menos porque para mí, mi mujer es un referente. Es más que una pareja y fallarla así. No quiero dar pena, me he equivocado y lo tengo que asumir, pero es duro. Le pido públicamente perdón porque no he sabido estar a la altura«, ha afirmado entre lágrimas.

Además, Jorge Pérez ha querido salir en defensa de Alba Carrillo. ·»Está recibiendo comentarios negativos en las redes sociales. Solo quiero dejar claro que ella es una persona soltera que no tiene que dar explicaciones. Es mía la responsabilidad de no haber parado la situación o haber hecho algo más correcto. No tengo nada más que decir». Sabiendo que su actitud no había sido la correcta añadía lo siguiente: «Hay errores que no se deben permitir o cometer».

El colaborador ha reiterado que había sido su culpa por no «haber parado antes porque se ha extrapolado esa buena relación que tenemos Alba y yo». Durante la noche en la que se dejaron ver en actitud cómplice, ambos se mostraron desinhibidos. «Ellos no eran conscientes de que hicieran nada malo y siguieron con la broma todo el rato», afirmaban fuentes presenciales. El protagonista ha negado que se diera un beso con su compañera, pero ha asumido su culpa. «No me hace falta que haya beso o no para saber que me he equivocado. He hecho sentir mal a mi mujer y el mayor crítico soy yo. No hace falta que nadie me diga ‘qué decepción’. Yo mismo me sé flagelar y reconocer mis errores. No me hace falta que haya beso para saber que le he faltado el respeto a mi mujer».

Jorge Pérez y Alicia Peña Humada han formado una gran familia numerosa y son padres de cuatro hijos: Mario, Martina, Marcos y Marlon. El benjamín de la familia nació el pasado mes de julio. Una feliz noticia que el ex Guardia Civil compartió en redes con un emotivo mensaje dedicado a su mujer. «Sí, tú, Alicia, cuál Valkiria llegada de Valhalla, has demostrado (ya) infinidad de veces cómo sobreponerte a la adversidad, luchar por lo que crees, y que ver la vida de color de rosa, se puede cuando das lo mejor de ti… GRACIAS por ser siempre el premio de mi vida», señalaba.