Los últimos meses han sido especialmente complicados para Jorge Pérez. El ex Guardia Civil ha estado en el ojo del huracán por su affaire con Alba Carrillo que se produjo durante la fiesta de empresa de la productora Unicorn. Desde finales de noviembre no aparece en televisión y, por el momento, tardaremos en verle delante de las cámaras. Sin embargo, sí que ha regresado al trabajo cumpliendo con otra vertiente profesional y lo hacía en Talavera de la Reina, Toledo.

El que fuera ganador de ‘Supervivientes 2020‘ ha vuelto a desfilar como modelo durante la presentación de la nueva colección de Félix Ramiro. Una oportunidad profesional por la que se sentía muy agradecido. «En estas situaciones, te das cuenta quién te coge de la mano y te impulsa hacia delante. Gracias», afirmaba en redes donde ha compartido distintas imágenes del evento. Los dos últimos meses ha estado volcando en su familia, totalmente apartado del foco mediático, y recuperando la confianza de su mujer, Alicia Peña.

La decisión de Jorge Pérez

Hace tan solo una semana conocimos la decisión que había tomado Jorge Pérez en el plano profesional. El pasado 8 de enero iba a ofrecer una entrevista en el programa ‘Fiesta’, pero finalmente decidió no hacerlo siguiendo el consejo de sus abogados. «Elige su vida familiar y por el momento se aleja de la televisión», señalaban desde el espacio que presenta Emma García. Con este gesto el colaborador dejaba claro que no quería ahondar más en un capítulo muy doloroso para su familia.

Desde el pasado 26 de noviembre, Jorge Pérez no ha vuelto a aparecer en la pequeña pantalla. Su última comparecencia fue en el programa ‘Fiesta‘, tan solo unas horas después de su sonada pillada con la que entonces era su amiga, Alba Carrillo. Se derrumbó por completo y decidió abandonar el espacio para estar al lado de su mujer. «Lo más acertado es que me vaya a casa, una vez dadas las explicaciones que como personaje público tenía que dar. Solo quiero dejar claro que entre Alba y yo no ha pasado absolutamente nada. Yo estoy afectado porque para mí ha sido un tonteo que se ha ido de las manos. De ahí mi dolor», dijo entonces.